軽量＆コンパクト！コスパに優れた、USB-C充電式の電動ドライバー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量でコンパクトなため片手で扱いやすく、ビット10種類付属し、USB Type-C充電式なので手軽に充電することができるコスパに優れた電動ドライバー「800-TK056」を発売した。
■軽量×コンパクトで家具の組立てを手軽に行える
軽量×コンパクトで家具の組立てを手軽に行えるUSB Type-C充電式のコードレス電動ドライバー。スマホを持つような感覚で片手でも簡単に扱えるコンパクトで軽量な持ちやすい設計だ。
ビットをドライバーに取り付けて、トリガーを引くだけで簡単に使える。トリガーは押した箇所によって正回転、逆回転の回転方向の切替えができる。耐久性の高いCRV材を使用したビットを10種類付属している。ビットをしっかり固定して保管できるホルダー付き。
どこでも使えるコードレスタイプ！手軽に充電できるUSB Type-C充電式。ラクラク家具を組み立てられる3.6N.mのトルク（締める力）です。木材への細めの穴あけにも対応する。
※USB Type-C to Cケーブルや、USB PDには対応していない。予めご了承のこと。
回転時に点灯するLEDライトがついているので、暗い場所での組み立てにも便利だ。ひっかけて保管できるストラップ付き。
■コスパに優れた電動ドライバー「800-TK056」
