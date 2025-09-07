俳優のオダギリジョー（49）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。絶対に受けない仕事を明かす場面があった。

この日、自身が脚本・演出・編集・出演の4役を務めた映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）に出演する池松壮亮、麻生久美子、さらにはドラマ版で出演したお笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！が出演。オダギリはフロアディレクターとして参加した。

言いにくいセリフについて話が及ぶ中、オダギリは「僕、結構なんか、愛だの恋だのが嫌で。ああいうのがちょっと言いにくいっすね」と告白。麻生が「でも言うんですか？台本にあったら」との質問にも「いや、まあ、そういう仕事は受けないっすけどね」と言い切った。

麻生は「でもでも…ドラマだとそうもいかないじゃないですか。途中から新しい台本が後からできるでしょ？そういう時はどうするんですか？」と追及。それも、オダギリは「そういうドラマは受けないかも。いや、なんかそういう恋とかを盛り込み始めるようなやつは最初から匂うじゃない」と明かした。