党内から最後通牒を突き付けられる石破総理…最後の望みは「小泉進次郎の幹事長抜擢」で即解散総選挙

「心から深く、深くお詫び申し上げる。大変に申し訳ないことでございました」

９月２日、参院選大敗の総括を行う両院議員総会で、石破茂総理（68）はそう語り、数秒間、深々と頭を下げた。「地位に恋々とするのでは、まったくない」「しがみつくつもりもまったくない」と続け、自らの口で「しかるべき時にきちんと決断する」とまで言葉にした。

40日間も続いた「辞めろ」「辞めない」バトルがついに決着か――と誰もが思った瞬間、「その上でなお」と語り出し、右手で持ったマイクを強く握り直すと、賃金上昇、米国との関税問題、農業政策、防災庁の新設、外交安全保障と自身が成し遂げたい政策を５つ挙げ、「早急な解決が自民党に課せられた使命だ。責任から逃れずにしかるべき時にきちんとした決断をすることが、私が果たすべき責務だ」と改めて続投を表明した。

党本部８階で行われた両院議員総会には233名の国会議員が集まった。35人が発言し、続投を求めた議員は「２〜３名」にとどまった。発言の大半が石破総理の責任を問うもので、「この場で辞任すべき」「しかるべき時期とは？」と退く時期についての質問が上がるも、石破総理の口から何も語られることはなく、総会は白けたという。

“右腕”を失い孤立状態に

会場に緊張が走ったのは終盤近くに森山裕幹事長（80）がマイクを握ったときのこと。野党とのパイプも太く、石破総理も「余人をもって代え難い」「いつも助けられている」と信頼を寄せる幹事長が退任表明したのだ。森山幹事長は居並ぶ議員を見渡しこう語った。

「幹事長の職を退任させていただきたい。進退は任命権者の石破総裁にお預けする」

森山幹事長が辞意表明する間、石破総理は隣の有村治子両院議員総会長（54）に顔を向け何やら話しかけていたという。元プロ野球選手で国土交通副大臣などを務めた石井浩郎参議院議員（61）がこう打ち明ける。

「石破総裁はトップとして範を示さねばならないのに、けじめを付けない。退任の時期もしかるべき時が来たら、と言うだけで明日なのか半年後なのか一年後なのか藪の中。幹事長にしても辞任を表明する一方で総裁に下駄を預け、辞任ではなく、進退伺い提出の状態。引き延ばして時間を稼いでいるだけではないか」

トップの中途半端な姿勢に、石破総理への辞任圧力はより強まっている。森山幹事長に続き党四役が辞任を表明し、孤立状態となりつつある。

石破総理にとっては、まず森山幹事長の慰留が最優先であろう。党内調整や野党との交渉を一手に引き受けてきた森山幹事長がいなくなれば、石破政権が立ち行かなくなるのは明白だからだ。森山幹事長の意志が固かった場合、石破政権で幹事長を担える人材がいるのか。

「小泉進次郎農相（44）の幹事長抜擢という腹案はあるでしょう」

反石破派の急先鋒である青山繁晴参議院議員（73）はそう指摘した。

「石破総理にとって数少ない後見役の菅義偉元総理（76）は小泉さんを“総理大臣にする”と公言している。小泉さんは農水相と環境相の経験がありますが、党運営の能力には疑問符が付く。“ポスト石破”で幹事長経験者は茂木さん（敏充・69）だけ。もし小泉さんが引き受けるとなれば、高市さん（早苗・64）や小林さん（鷹之・50）との差別化にもなる。

短い期間であっても幹事長に就任することは総理総裁へのステップとなる。小泉さんにとっても悪い話ではない。また、政局が苦手な石破総理としても、小泉さんの知名度の高さは魅力的。彼を幹事長に抜擢し、即解散へとつなげたいと考えている」

「党内の亀裂だけが深まっている」

状況打破のための衆院解散説が永田町でまことしやかに流れている。石破総理を擁護する鈴木宗男参議院議員（77）は「自信を持って解散に打って出る。自民党員よりも日本国民に信を問えばいい」と総会後に記者団に語った。

解散の伏線もあった。８月24日、石破総理は小泉純一郎元総理（83）らと会食。’05年の郵政解散の話で盛り上がり、政権運営のアドバイスを受けたようだ。石破政権続投支持派でも、反石破派でもない朝日健太郎参議院議員（49）は現状をこうぼやく。

「７月20日に参院選で大敗し、その後の両院議員懇親会や２度の両院議員総会を経ても何も改善していない。遅々として事が進まず、擁護派と反石破派の溝が深まるばかりだ」

だが、タイムリミットは迫りつつある。９月８日には、「臨時総裁選」の開催を求める議員が著名・捺印した書面を党に持参する予定となっている。自民党所属の国会議員と都道府県連代表の過半数である172人以上の要求となれば、自民党史70年の歴史の中で初の臨時総裁選の開催となる。

石破総理が続投の拠り所としているのは支持率だ。日本経済新聞社の世論調査（８月29〜31日）では、石破茂内閣の支持率は42%と７月の前回調査から10%も上昇。支持率が４割台に回復したのは２月以来となった。

「総理は『党内の世論と世間の世論は異なる』と何度も口にし、自身を鼓舞している。今までは臨時総裁選に対して『（開催となっても）俺は出ないよ』と言っていたが、ここ最近は出るとも出ないとも口を閉ざすようになった。８日の結果次第だが、仮に臨時総裁選が開催となっても票差が詰まっての結果であれば、総裁選出馬も視野に入れているのではないか」（石破総理の側近）

石破総理は周囲にこう述べているという。

「（臨時総裁選開催の書面が過半数に）届くか、届かないか読めないんだよ」

石破政権の天王山が迫る。