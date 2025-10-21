石破茂内閣が2025年10月21日午前の閣議で総辞職した。石破氏は同日午後、首相官邸の職員から花束を贈呈される様子をX上で公開し、「心からありがたく思います」と感謝の意を伝えた。正午ごろからは、官邸前で「お見送り＆お疲れさま会」も行われた。参加者は「石破総理ありがとうございました」と書かれた横断幕などを掲げ、石破氏が乗車しているとみられる車に向かって「お疲れさまでした」と声をかけた。「石破さんアンコール！