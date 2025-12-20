石破茂前首相（68）が20日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）にVTR出演。首相在任時に身だしなみなどで批判を受けたことへの本音を漏らした。今月5日に行われたインタビューで番組MC・東野幸治、ジャーナリスト青山和弘氏と対面。関東や地元の鳥取で放送されていない同番組について「知らないですよね？」と東野に確認されると、「見たことも聞いたこともありません」と笑顔で明かした。