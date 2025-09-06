女子高生コンクリート詰め殺人事件。1988年から1989年にかけて16歳の女子高生が40日以上監禁され、暴行や性的虐待など凌辱の限りを加えられた挙げ句、ドラム缶に詰め込まれて海に投げ込まれた事件だ。犯人は、当時16歳〜18歳の少年たちだった。

当時世間はあまりの凄惨さに戦慄し、さまざまな識者が「少年たちが凶行に走った理由」を分析したが、そのなかには事件後、口を開いた者もいた。監禁殺人に関与した一人として逮捕、傷害致死罪で起訴されたカズキ（仮名、以下本文中の名前は同）は、「先輩」たちに抗えなかった自分を悔い、当時、事件を追っていたノンフィクション作家・藤井誠二氏の取材に応えている。

家庭裁判所から逆送された加害少年は主犯格のA、準主犯格B、監禁部屋の主C、Bの同級生のDという4人。さらに逮捕された別の少年も3人いた。取材に応えた「カズキ」はこの3人のうちの1人だ。

彼らはなぜ、これほど残虐になってしまったのか──。この6月に刊行された藤井氏の著書『少年が人を殺した街を歩く 君たちはなぜ残酷になれたのか』（論創社）では、いま改めてその要因について考察している。同書より一部抜粋して再構成した。【全4回中の第1回】

〈本文中、ショッキングな犯行態様が含まれるのでご注意ください〉

少年カズキの告白

「あれ？」

知らない顔にカズキは驚いた。

黒いスカートをはいて、何日か前にカズキとAらが近所の洋服店で盗んだ縞模様の長袖Tシャツを着ている。

「友だちだ」

女子高生監禁部屋の主・Cが言った。

2〜3人分の布団が敷きっぱなしだった。彼女はその上に腰をおろしていて、Aたちはそのまわりを囲むように座っていた。

カズキは彼女の顔を見てとっさに、「おかしい」と思った。Cは「友だちだ」と紹介したが、違うんじゃないか。なぜなら、女性がこちらを警戒しているような目つきだったからである。

女性を入れた7人はしばらく音楽を聴いたり、とりとめのない会話をしていたが、カズキはそのうちに眠くなってしまい、部屋のすみでごろっと横になり、浅い眠りに落ちた。

凌辱行為の始まり

数十分も眠っただろうか。目が覚めると、部屋の雰囲気が一変していた。カズキはみんながなにをやっているのか、すぐには理解できなかったが、しばらく観察していると、どうやらAらはシンナーを吸った真似をし、狂った振りをしているらしかった。嬌声を上げている者もいる。

「おまえもシンナーを吸った振りをして、狂った振りをしろ」

Aがカズキに近づいて耳うちをしてきた。

ほかの連中も前後不覚の振りをして、誰ともなく女性のからだを触ったり、抱きついたりしていた。女性は怖がって逃げまわっていた。

Aが女性の足に抱きついて倒すと、女性はひときわ大きな悲鳴を上げた。Aはカズキに命令した。

「ボサッとしてんじゃねえよ。なにかで押さえろ」

カズキは言われるままに、近くにあったクッションを女性の顔に被せ、押さえつけた。女性はクッションの下でくぐもった悲鳴を上げた。

騒ぎを聞きつけたのだろう。Cの父親が二階に上がってきた。ドアの向こうで父親の声がした。ドアには鍵がかかっていた。しかし、父はドアノブに手をかけようとはせず、ドアの向かう側で声を発した。

「いま、悲鳴みたいなのが聞こえたぞ。なにやってんだ」

「うるせえな。なんでもねえから、下行けよ」

すぐさまCが怒鳴ると、父はそれ以上は追及せずに降りていってしまった。

ここでAとBが怒りだした。父親が来てしまったのは「（女性が）声をだしたせいだ」と難くせをつけ始めたのだ。二人は「おまえ、声だすんじゃねえよ！」とふとももを中心に足のいたるところを殴りだした。女性は恐怖のあまりだろう、身がすくんでしまい、もがくのも、声をだすのもやめ、殴られるままだった。

信じがたい凌辱行為がはじまったのはそこからだった。Aらは女性の下半身の衣服だけを取り、ボールペンやオロナミンCの瓶、マッチ棒を性器に突っ込み、カミソリで陰毛を剃るという行為を始めたのだ。香水を性器に塗るなどの行為もおこなわれた。

カズキは「始めは興味半分で見ていた」が、だんだんと「ひでえなあ」と心の中でつぶやくようになり、かわいそうに思えてきたという。

カズキは女性の表情をよく覚えている。彼女は放心状態でまばたきもしないで、天井の一点を見つめていた。

「おまえらもやれ」

Aが命令した。

「いえ、いいですよ」「やですよ」と、カズキとヒロは拒んだ。

「てめえら、ふざけんじゃねえ！」

Bがスニーカーを手に持って振り上げ、2人にぶつける真似をした。

カズキたちはなにか言い訳はないものか考えたが、「ムリですよ」「勃たないですよ」ぐらいのことしか言えない。

そうこうしているうちにAはポルノ写真雑誌を持ってきて、「用意しとけ」と命令口調で言った。いやだ。やりたくない。カズキはねばって、断り続けた。

「おい、何秒以内に脱がないと……」

Aがしびれを切らしかけている。キレたらおしまいだ。が、どうにかしてこの場をしのぎたかった。なんとかして時間をかせげば見逃してもらえるかもしれないとカズキは思った。

先に、Aに脅されるようにせきたてられたヒロが強姦したが、「だめだった」とカズキの 横に戻ってきた。こんどはカズキの番だった。なおも断り続けたが、あきらめるほかなかった。

コンドームはAがはめた。Bが、カズキの腰を摩りながら、押した。Bが腰を抱えて押したり引いたりした。Bが「出たか？」と聞いてきた。あっという間にカズキは射精した。

女性はうつろな顔だった。放心状態だった。かわいそうだから、はやく終わらせよう、その一心だった。カズキは早漏だ、とはやしたてられた。ヒロのほうを見ると、マスターベーションをしていた。

この日、輪姦に加わったのはDとカズキ、ヒロの三人だった。Bは「かんべんしてください」と最後まで拒んだ。というのは前日、Bが女性と二人きりになったとき、レイプをしたBは、女性に対して好意を持つようになっていたからだ。

けっきょくカズキは帰るに帰れず、朝までCの部屋にいることになる。Cの部屋を出たのは外が明るくなってからのことだった。

（第2回につづく）

