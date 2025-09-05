与田祐希、“日本の二大与田”元中日の与田剛氏を認知「肩幅が広い」

元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。“日本の二大与田”の一人、元中日ドラゴンズの与田剛氏について「昔よくエゴサしてて。『肩幅が広い…』って」と認知していると語った。



番組は今回、“日本の二大与田”こと、元中日ドラゴンズの与田剛氏と、元乃木坂46の与田祐希が初のコラボ。与田氏全面協力のもと、「この問題どっちの与田だ？ 与田さん？or与田ちゃん？ どっちクイズ」を実施した。



スタジオゲストの与田は、「与田さんは、与田剛さんはご存知ですか？」と聞かれ、「はい、知ってます。昔よくエゴサしてて。毎日エゴサしてて。そしたらちょこちょこ…『肩幅が広い…』って（笑）」と語った。