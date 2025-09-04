この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

洗車系YouTuber・ゆとり所長が、自身のチャンネルで「【リンレイ史上最強】ウルトラハードWコーティングPROが艶、撥水、防汚性全てがトップクラスでした！」と題した動画を公開。2025年9月1日発売の最新ガラスコーティング剤「ウルトラハードWコーティングプロ」（通称：ワリオプロ）を徹底検証し、その驚きの性能と“ワリオプロの効果、すんごい”と絶賛した様子を伝えた。



ゆとり所長は「リンレイ史上最強のガラスコーティング剤」と期待を寄せ、「今年の9月1日から発売された新商品」と紹介。特徴として「パーツ問わず非常に高い性能」「施工がとても簡単」「優れた撥水性と防水性」「被膜が強すぎ問題（いい意味で！）」の4点を挙げた。なかでも「まず前提として、ボディの艶、撥水性能が優れているのはもちろんなんだけど、ガラスや未塗装樹脂などにも使えて、なおかつ専用品と同等の性能を持つ」と、多用途＆高性能ぶりを強調している。



実際の施工の様子については「意外と滑らかな拭き心地で、ムラになりにくい。なので一言に楽です」「ガラスコーティングだよね、もうちょっと重い…てか、なんなら少し構えてたんですけど、拭き取りスムーズなんですよ」と語り、初心者でも扱いやすい点をアピール。さらに、艶についても「左の未施工が白っぽく見える。そのくらい深まっている。プラス、ガラスコーティングならではの鏡のようなキラッとした光沢感が出ています」と体感した違いを明かした。



さらに、最大の注目ポイントはその圧倒的な撥水・防汚性能だ。「パッケージには実感できる高性能と書いてありますが、まずはこの撥水効果。もうバッチバチ。まるでボディが水を拒んでるかのようですね」と独自の表現で、その水弾きぶりに驚愕。加えて「弱アルカリ性のカーシャンプーでも、強力クリーナーでも全く影響ありません」「水垢クリーナーも見事にフラれたようです」と、コーティングの耐久性や効果の高さを検証で裏付けた。



最後は「正直、この効果でこのお値段なので、全然安い方だと思います」「気になる方はこの動画の概要欄に各商品ページのリンクの方を貼っておきますので、ぜひチェックと売り切れる前に手に入れちゃってください」と絶賛で締めくくり、視聴者に購入を薦めて動画を終えている。