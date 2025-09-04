ゆとり所長「艶も撥水もプロの効果、すんごい』と絶賛！リンレイウルトラハードWコーティングPROの撥水性能に驚き」【PR】
洗車系YouTuber・ゆとり所長が、自身のチャンネルで「【リンレイ史上最強】ウルトラハードWコーティングPROが艶、撥水、防汚性全てがトップクラスでした！」と題した動画を公開。2025年9月1日発売の最新ガラスコーティング剤「ウルトラハードWコーティングプロ」（通称：ワリオプロ）を徹底検証し、その驚きの性能と“ワリオプロの効果、すんごい”と絶賛した様子を伝えた。
ゆとり所長は「リンレイ史上最強のガラスコーティング剤」と期待を寄せ、「今年の9月1日から発売された新商品」と紹介。特徴として「パーツ問わず非常に高い性能」「施工がとても簡単」「優れた撥水性と防水性」「被膜が強すぎ問題（いい意味で！）」の4点を挙げた。なかでも「まず前提として、ボディの艶、撥水性能が優れているのはもちろんなんだけど、ガラスや未塗装樹脂などにも使えて、なおかつ専用品と同等の性能を持つ」と、多用途＆高性能ぶりを強調している。
実際の施工の様子については「意外と滑らかな拭き心地で、ムラになりにくい。なので一言に楽です」「ガラスコーティングだよね、もうちょっと重い…てか、なんなら少し構えてたんですけど、拭き取りスムーズなんですよ」と語り、初心者でも扱いやすい点をアピール。さらに、艶についても「左の未施工が白っぽく見える。そのくらい深まっている。プラス、ガラスコーティングならではの鏡のようなキラッとした光沢感が出ています」と体感した違いを明かした。
さらに、最大の注目ポイントはその圧倒的な撥水・防汚性能だ。「パッケージには実感できる高性能と書いてありますが、まずはこの撥水効果。もうバッチバチ。まるでボディが水を拒んでるかのようですね」と独自の表現で、その水弾きぶりに驚愕。加えて「弱アルカリ性のカーシャンプーでも、強力クリーナーでも全く影響ありません」「水垢クリーナーも見事にフラれたようです」と、コーティングの耐久性や効果の高さを検証で裏付けた。
最後は「正直、この効果でこのお値段なので、全然安い方だと思います」「気になる方はこの動画の概要欄に各商品ページのリンクの方を貼っておきますので、ぜひチェックと売り切れる前に手に入れちゃってください」と絶賛で締めくくり、視聴者に購入を薦めて動画を終えている。
福島県のとある所長が運営する洗車チャンネルです。長らくゲーム実況してましたが、今は・車系「検証/素人目線/DIY」の動画を投稿しております。ゲーム系は、残っている動画は随時削除してサブチャンネルに上げ直していく予定です。投稿ペースは仕事しながらなので不定期です。