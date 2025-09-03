《弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません》

9月3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）。逮捕を受けて、清水容疑者の所属事務所「オフィス作」は同日中に謝罪文を発表し、冒頭のように現在の状況を伝えた。

「容疑の内容は、清水容疑者が7月10日までに、同居する20代女性と一緒に東京都杉並区にある自宅で乾燥大麻を所持したというもの。今年に入ってから清水容疑者が大麻を使用しているという情報が入り、警視庁が捜査を進めていました。

捜査員が9月3日午前に自宅を捜索したところ、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片や吸引に使う巻紙が見つかったといいます。清水容疑者とともに同居女性も逮捕され、2人は警察の調べに『大麻を持っていたことは間違いありません』と全面的に容疑を認めているといいます」（スポーツ紙記者）

だが実は、逮捕前日の2日には清水容疑者が捕まることがすでに囁かれていたというのだ。ある社会部記者が、こう証言する。

「2日の午後には、清水容疑者が薬物でまもなく逮捕されるという情報が報道関係者の間で共有されていたのです。警察関係者からリークがあったのかもしれません。

清水容疑者は日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）に出演中ですが、制作サイドも把握していなかったのか、3日午前の段階では『事実関係を確認中です』と同局がコメントを出していました。7日放送の最終回では、出演シーンをカットする方針だといいます」

清水容疑者本人にとっても、逮捕は“寝耳に水”だったようだ。

「清水容疑者は2日の21時すぎに、インスタグラムのストーリーズを更新していたんです。『19番目のカルテ』の公式アカウントでは同日夜に、バスケットボールの仕草をする清水容疑者と共演者の岡崎体育さん（36）のオフショットを公開。清水容疑者はその投稿をストーリーズで引用し、《打たせません》とコメントしていました。

いっぽう清水容疑者宅に家宅捜索が入ったのは、3日の午前4時すぎのこと。清水容疑者が捜査員と自宅を後にしたのも午前6時すぎとかなり早朝でしたので、清水容疑者本人には事前に何も知らされていなかったのでしょう」（前出・社会部記者）

映画『ちはやふる』シリーズや『東京リベンジャーズ』シリーズ、連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK）など数々の話題作で高い演技力が評価されていた清水容疑者。今回の逮捕によって、俳優としての輝きは失ってしまうのだろうか――。