USJ、「バイオハザード」新グッズにゾンビ犬クッションやラクーン市警なりきりアイテムが登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、カプコンのサバイバルアクションゲーム「バイオハザード」の新グッズを9月3日より発売した。価格はクリアファイル（5枚）が1,900円など。
USJではハロウィーンイベントが9月5日より開催。これに先駆け、ハロウィーンに関連するグッズのほか、様々なコラボアイテムが9月3日より販売開始している。
USJではお馴染み「バイオハザード」グッズも多数展開されており、今年の新グッズにはゲームに登場する「ラクーン市警察署（R.P.D.）」メンバーになりきれるキャップやシャツ、バッグなどがラインナップされている。
そのほか、ゾンビ犬のクッションや、キャラクターをモチーフにしたキーチェーンなど、バラエティ豊かな商品が用意されている。
□USJオンラインストア「バイオハザード」グッズのページ
R.P.D. キャップ 4,500円
BSAA フェイスタオル 2,100円
R.P.D. バインダー 1,800円
BSAA アームバンド付きパスケース 2,900円
R.P.D./BSAA キーチェーンセット（2個） 2,000円
クリアファイルセット（5枚） 1,900円
BSAA ケース付きボールペン 2,000円
R.P.D. 3WAYバッグ 5,500円
BSAA Tシャツ 4,700円
R.P.D. シャツ 7,500円
コレクタブルぬいぐるみキーチェーン（全6種） 各1,900円
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.