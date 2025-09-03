【USJ：「バイオハザード」新グッズ】 9月3日 発売 価格：1,900円～

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、カプコンのサバイバルアクションゲーム「バイオハザード」の新グッズを9月3日より発売した。価格はクリアファイル（5枚）が1,900円など。

USJではハロウィーンイベントが9月5日より開催。これに先駆け、ハロウィーンに関連するグッズのほか、様々なコラボアイテムが9月3日より販売開始している。

USJではお馴染み「バイオハザード」グッズも多数展開されており、今年の新グッズにはゲームに登場する「ラクーン市警察署（R.P.D.）」メンバーになりきれるキャップやシャツ、バッグなどがラインナップされている。

そのほか、ゾンビ犬のクッションや、キャラクターをモチーフにしたキーチェーンなど、バラエティ豊かな商品が用意されている。

□USJオンラインストア「バイオハザード」グッズのページ

R.P.D. キャップ 4,500円

BSAA フェイスタオル 2,100円

R.P.D. バインダー 1,800円

BSAA アームバンド付きパスケース 2,900円

R.P.D./BSAA キーチェーンセット（2個） 2,000円

クリアファイルセット（5枚） 1,900円

BSAA ケース付きボールペン 2,000円

R.P.D. 3WAYバッグ 5,500円

BSAA Tシャツ 4,700円

R.P.D. シャツ 7,500円

コレクタブルぬいぐるみキーチェーン（全6種） 各1,900円

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.