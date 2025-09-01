結月ゆかりがカラオケで熱唱するVlog風動画作ってみた！ 魂実装済みの映像に「現代の3Dってすげぇ」「どんな魔法を使ったんや…」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【Vlog】結月ゆかり、カラオケで熱唱』というあかねりぼんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

music: Neko Hacker - Shadows feat. Such

CREATIAで支援していただけると、茜ちゃん達の洋服代とかになります

【Vlog】結月ゆかり、カラオケで熱唱

人気ボカロ＆ボイロキャラクター・結月ゆかりが、実際にカラオケボックスで歌っているかのような映像が展開される動画が投稿されています。制作者はあかねりぼんさん。

Vlog風ということで、結月ゆかりさんの日常を切り取ったかのような映像になっています。登場するのはquappa-el式モデルの結月ゆかり。ショート丈キャミソール姿がかわいらしく、熱唱する表情も魅力的です。

隣では紲星あかりが紫のペンライトを振り、楽しそうに応援しています。歌われている曲はNeko Hackerの「Shadows feat. Such」。心地よくさわやかな楽曲です。

さらに動画を盛り上げているのが、カメラを手にしている（と思われる）琴葉姉妹の存在。サビが終わりかけると「おおおお！」とガヤが入ります。それに対しゆかりさんはカメラに向かってピースサインをします。

その直後、「結月が俺のことを見たぞ！」とカメラをぐっと近づけると、ゆかりさんは思わず「キャー」と手で顔を隠します。そこにすかさず「出禁です」とツッコミが入る――そんな細かいやりとりまでもが映像化されています。

カメラワークやキャラクターの仕草、会話のテンポまで徹底してVlogらしく作られており、視聴者からは「どんな魔法を使ったら、こんな自然な実感になるんや…」と驚きのコメントも寄せられています。

技術のすごさを堪能しつつ、ゆかりさんのかわいさに癒やしをもらえる動画となっています。気になった方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

夏服ゆかりん可愛い

なにこの可愛い生物

現代の3Dってすげぇ

姉妹のガヤ好き

どんな魔法を使ったら、こんな自然な実感になるんや…

文／高橋ホイコ