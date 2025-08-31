8月31日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#2が放送。20代の女性陣が30代女性より多くの男性から選ばれ、大喜びする一幕があった。

同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく。番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が出演。

前回、ハイスペックな男性陣との初交流で気になる相手との距離を縮め、嬉しそうにはしゃいでいたガールたち。一方のレディは、話してみると印象が変わった男性もいたようで、慎重に人となりを見極めようとしていた。

今回は、男性陣がガール棟かレディ棟か、どちらか一方を選んで訪問する。女性陣は「選ばれる側だね」「来なかったら地獄」と緊張している様子だ。

この日、ガールは個性あふれるフレッシュな装いで登場。27歳ストレッチトレーナーのアヤカは可憐なピンクのワンピース、25歳会社経営者のモエミは青シャツに白ショートパンツの爽やかコーデ。最年少22歳のルナはシースルートップスに黒ショートパンツを合わせたギャルスタイル。24歳モデルのナツキは、前回のガーリー系から一転、気になる高身長イケメン・ヒロの好みに合わせ、大人っぽい肩出しトップス＆ショートパンツにチェンジした。

その後、タブレット経由で男性の訪問人数が告げられ、ガールは8人中5人に選ばれたことが判明。ガールたちは抱き合って大喜びし、「うちらピチピチなんで〜」と大はしゃぎ。スタジオのMC陣からは「ダメそんな騒いだら」「レディ棟に聞こえるから！」とツッコミが入っていた。

一方のレディは、落ち着いた大人の装いで登場。32歳で美容ナースと広報を兼任するアズサはライトピンクのシャギーノースリーブにベージュのスカートで、同じく32歳OLのアイは黒のノースリーブワンピース。34歳の在日韓国人・ダニョンはブラウンのシフォンワンピースで大人っぽく、35歳元アイドルのアイミはチェックのノースリーブに黒いタイトスカートを合わせた。

レディ棟を選んだ男性は3人のみだったことを知ると、レディたちは「マジで？」「3人なんだね……」と意気消沈。「暗い」「わかりやすく落ち込んでる…」と自虐し合い、笑いに変えていた。

ガールのナツキは、意中のヒロがガール棟に来てくれたことでニコニコの笑顔。他のガールたちも後押しするように「何か気づいたことないですか？」と男性陣に声をかけ、ナツキの服装に視線が集まった。

前回とは違うファッションに気づかれると、ナツキは「服装のタイプを聞いて……」「好きな人のタイプに合わせにいこうかなと」と気になるヒロへアピール。そのわかりやすい思い切った行動に、スタジオのアンミカは「告白やん」と驚きの声を上げながら見守っていた。