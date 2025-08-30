脱・税理士の菅原氏が検証：松屋の「客離れ」は本当か？「お得に見える罠」と値上げの裏で何が起きている？
YouTube動画『消費者の心理を騙すあくどい手口で無理矢理売上を立てている？業績変化の裏側を暴露します。』で、脱・税理士の菅原氏が登場。松屋の値上げやステルス値上げ、券売機の悪評など、ネットで囁かれる「松屋ブランド崩壊」や「客離れ」について、自身の見解を語った。
菅原氏は冒頭、「290円の時代があって、今460円。それも今年の5月に30円値上げして460円。もう値上げ、値上げ、値上げ」と価格推移に言及。一方で「本当に客離れが起きているのか？」には「微妙な感じもある」と、数字と現場の両面から冷静に見る姿勢を示す。
動画では、現場目線の声として「新メニューが増えて定番が選びにくい」「提供スピードが落ちた」「セルフ化やスタッフ体制の変化」「券売機が使いづらい」「ステルス値上げ（量の調整、付属品の削減、トッピング有料化）」といった論点を一つずつ検証。
使い慣れている人には気にならなくても、「後ろに人が並んで焦って買えない」から、「もう二度と行かない」に至るケースが少なくない点も指摘する。
数字面では「2021年→2025年で売上は右肩上がり。直近は過去最高級の水準まで伸びる一方、原価や人件費の上昇で利益率はやや低下」というトレンドを整理。客数は増加傾向だが伸びは徐々に鈍化し、「一時的に他チェーンの不祥事からの流入もあったのでは」という見立ても交える。
また、「松屋は味噌汁が“必ず付く”のが強み。ただし無料ではなく、価格の中に織り込まれている。ここに“お得”と感じさせる設計がある」と、消費者心理を踏まえた価格・サービス設計に言及。吉野家やすき家との価格や付帯サービスの違いにも触れつつ、各社の戦略を比較する。
結論は「客離れが起きているとは言い切れない。ただし増勢の鈍化は懸念」。今後のカギは、券売機の体験設計や“見えにくい値上げ”への反発をどう和らげるかにある。実際の数値推移やステルス値上げの具体例、チェーン別の比較は動画内で図や会話で分かりやすく整理されていて、見どころ満載。牛丼チェーンの舞台裏や“値上げのロジック”に関心がある人には見る価値が高い内容になっている。
