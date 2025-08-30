ガットゥーゾ監督初陣へ…イタリア代表、W杯予選に向けたメンバー28名を発表
イタリアサッカー連盟（FIGC）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイタリア代表メンバーを発表した。
ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、1勝1敗となっているイタリア代表は、今年6月にルチアーノ・スパレッティ前監督を解任し、ジェンナーロ・ガットゥーゾ新監督の就任を発表。新体制の初陣を迎える9月の活動では、5日にエストニア代表と、8日にイスラエル代表との対戦を予定している。
メンバーにはMFニコロ・バレッラ（インテル）やMFサンドロ・トナーリらが順当に選出されたほか、DFジョヴァンニ・レオーニ（リヴァプール／イングランド）やMFジョヴァンニ・ファッビアン（ボローニャ）、FWフランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）ら3名は初招集されている。
発表されたメンバー28名は以下の通り。
▼GK
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
ラウル・ベッラノーヴァ（アタランタ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
フェデリコ・ガッティ（ユベントス）
ジョヴァンニ・レオーニ（リヴァプール／イングランド）※初招集
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ジョヴァンニ・ファッビアン（ボローニャ）※初招集
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
ニコロ・ロヴェッラ（ラツィオ）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）※初招集
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
ダニエル・マルディーニ（アタランタ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）
ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、1勝1敗となっているイタリア代表は、今年6月にルチアーノ・スパレッティ前監督を解任し、ジェンナーロ・ガットゥーゾ新監督の就任を発表。新体制の初陣を迎える9月の活動では、5日にエストニア代表と、8日にイスラエル代表との対戦を予定している。
発表されたメンバー28名は以下の通り。
▼GK
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
ラウル・ベッラノーヴァ（アタランタ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
フェデリコ・ガッティ（ユベントス）
ジョヴァンニ・レオーニ（リヴァプール／イングランド）※初招集
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ジョヴァンニ・ファッビアン（ボローニャ）※初招集
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
ニコロ・ロヴェッラ（ラツィオ）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）※初招集
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
ダニエル・マルディーニ（アタランタ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）