櫻井翔主演の『占拠』シリーズ第3弾となるドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）第7話では、これまで武蔵刑事（櫻井翔）とはシリーズを通しての宿敵であった大和（菊池風磨）が、妖のリーダー・般若こと伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるために手を組むという胸熱の展開を迎えた。

参考：加藤清史郎の“大人”の演技がすごすぎる “二面性”を実現させた『放送局占拠』での演技力

しかし8月30日は『24時間テレビ』（日本テレビ系）があるために本作の放送は休止。このタイミングで、伊吹が般若になった経緯、そして大和のこれまでの行動原理を中心におさらいしてみたい。

伊吹の目的とは？

まずは改めて伊吹について。武蔵裕子（比嘉愛未）の弟で25歳。義兄の武蔵に憧れ警察官となり、武蔵が立てこもり犯罪対策班BCCTに出向したのを聞き自らも異動願を出した、姉譲りの強い正義感の持ち主。そんな伊吹が般若になった元凶が、5年前に起きた「鎌鼬事件」。2020年1月14日、神奈川県三日月の桜咲海浜公園で、伊吹の幼なじみで恋人の神津風花（花田優里音）が鎌を振り回し、テレビ日本「NEWSFACT」の記者・安室光流（山本直寛）と同じ桜葉大学の学生の白石純恋（彩香）を殺害。現行犯逮捕したのが武蔵だ。逮捕された風花から薬物反応があり、動機は三角関係のもつれであると報道されてSNSでの誹謗中傷が激しくなり、風花は留置所で自殺。

しかし事実は異なる。何かの真相を追う安室が、裏社会の始末屋である「のっぺらぼう」の大野原（北村優衣）と地内（谷川昭一朗）に殺害され、その死体を運んでいるのを神津と白石が偶然遭遇してしまい、のっぺらぼうは面白がって口封じのために神津に薬を射ち錯乱させ、彼女が殺害したようでっちあげた。そしてこの「のっぺらぼう」に指示を出していたのが警視庁警備部長の屋代（高橋克典）だったという事実も明かされた。

そんな暗い過去を持つ伊吹を大和が拉致。同じのっぺらぼう（とその背景にいる者）への復讐と放送局占拠を企てる大和が「青鬼の後継者を育てることです」と、鎌鼬事件の真相を伝えることで伊吹の復讐心に火を点け、妖のリーダーに仕立て上げた。当初他メンバーはリーダーとして認めなかったが、銃口を自身の頭につけるなどの異常な覚悟を目の当たりにしたことで認められる。

そして決定的に般若のように鬼になる事件が訪れる。妖たちが捕らえていたのっぺらぼうの2人が爆弾を盗んで逃走。それを追いかけた妖の“ムードメーカー”輪入道こと八丈豪（原西孝幸）が嵌められ、警察には彼が爆弾魔であると疑われてしまう。逃走した輪入道は結果的にバスジャックをして武蔵に迫られるかたちで自爆してしまった。伊吹はそれを嘲笑うのっぺぼうを、殺人をタブーとする大和の忠告も聞かずに射殺。「貴方のような甘い考えでは世の中は変わらない。罪深き人間を裁くには殺すしかないんだ」と言い放ち、思想の違いから大和を妖から追放して復讐の鬼と化した。思想の相違による仲間割れは前作『新空港占拠』でも見られたパターンだ。

妖の目的は、それぞれの事件を裏で操る傀儡子の正体と、その裏側にあるものを世間に晒すことだろう。

ここでいくつか気になる点がある。そもそも伊吹は風花が亡くなってから5年間何も行動を起こしたような雰囲気がないこと。ただこれに関してはネタバレにもなるので描くタイミングがなかったとも言えるが、風花を捕まえた武蔵に対してこれまで何らかの復讐心はあったのか。冷酷になったわりには懺悔させられる人質たちの命までは奪わない。よくよく考えると、のっぺらぼうたちを生かしておいたほうが目的の傀儡子の存在やテレビ局に隠された何かのヒントを引き出せるはずなのに、なぜ口封じのように殺したのか。またその裏にいた屋代を真っ先に拉致せず警察に任せているのはなぜなのか。今回の妖の目的は事実を捻じ曲げられ報道された被害者家族となったことでそれを裏で操っていた傀儡子。個人的な復讐以上に世間にその存在を晒そうと、テレビ局の秘密の部屋にある何かを探している。現段階で考えられるのが、傀儡子が政府や警察などの権力者の依頼で握りつぶしてきたゴシップのニュースデータが保存されている部屋で、その証拠を残していることで傀儡子が権力者の弱みを握り操ることができているのではないかということ。『大病院占拠』でのワクチン開発「P2計画」、『新空港占拠』での地下資源発掘の「Mプロジェクト」の真実を把握している可能性も。

そう考えると、真っ先に秘密の部屋を探し出したいのは政府や警察であり、伊吹の行動は『潜入兄妹』のような警察側の特命部隊によるものと考えるといろいろと辻褄があってくる。そもそもわずか3カ月で人をここまで洗脳させられるものなのかという疑問もある。恋人の恨みはあるにしても今生きている姉を犠牲にしてまで強行するものなのだろうか。

ただ分からないのが、大和が伊吹について「大勢の命を奪おうとしている」と言っていた「PM PLAN」。元カノが世論によって殺されたとはいえ、大量殺人計画はさすがにバランスが悪いと思うし、他の妖たちが伊吹に賛同しないだろう。またその証拠を見つけたところで、大勢の命を奪うものになりうるのか？ ただ、他国と戦争になるようなネタだったら話は別だが、そこまで話を広げるだろうか。

また、姉に最後まで見届けてもらうと言っていたが、もう般若になった理由は分かったのであとは何を訴えたいのか。

しかし、冷凍室に監禁された大和を見るときの心配そうな顔、武蔵に対しては今もさん付け、姉への接触ぶりを見る限り、悪に染まりきっておらず、無理をしている感じにも見えなくもないが果たして。

大和の目的は？

次に大和について。元々はアプリ開発会社「IZUMOビジョン」のCEO。同じ里親の尾張の元で育った妹のような存在の山城琴音（上西星来）が、新型ウイルスのワクチン開発計画「P2計画」の犠牲となってしまう。闇に葬られた不審死の真相を明らかにするために、武装集団「百鬼夜行」のリーダーとして『大病院占拠』事件を起こす。琴音は「P2計画」に従事する研究員の大輝（橋本悟志）とホテルで接触したことでハイドラウイルスに感染し、それらを隠蔽するために交通事故死として警察が処理。琴音はワクチン開発のサンプルとして界星堂病院の地下4階に冷凍保存されていた。真相が明らかとなりもう生きる意義を見いだせない大和は死を選ぶことも考えるが、武蔵との死闘の末に生きることを説得され収監されるも、『新空港占拠』のラストで脱獄したという流れだ。

なぜ大和が再び占拠事件を起こそうと立ち上がったのかは第7話で明かされた。天狗／安室駆流（芝大輔）は大和が収監されている神奈川拘置所の刑務官で、鎌鼬事件でのっぺらぼうに殺された安室記者の兄。のっぺらぼうへの復讐計画（真相の究明？）として大和の協力をお願いするも拒否されるなか、2023年9月に突如会わせたい人がいると大和に告げる。亡き妹・琴音にそっくりの大島瞳（上西星来）が現れ、彼女は鎌鼬事件で犠牲となった2人の親友で、復讐のために力を貸してほしいと大和に懇願。最初は拒否するも何度も面会に来る瞳に妹を投影するかのように心を許し始め、もはや面会が生きる希望になりつつある中で瞳が自殺したと知らされる。事件を調べていたことでのっぺらぼうに殺されたことを聞かされ、怒りに満ちた大和は妖に協力することを決意。

ただ普通に考えるとあまりにも出来すぎた流れで、瞳は天狗が用意した仕掛け人だと大和ですら予想できるだろう（妹コンプレックス過ぎて本当に信じている可能性もあるが）。妹に顔が似ていたのは、天狗の妹・がしゃどくろ／安室流華（瞳水ひまり）がホワイトハッカーとしての情報網を利用してそっくりな人物を見つけたり、里親の元で育った琴音の本当の生き別れた姉妹を探し出してきたなどいろいろと考えられる。ただこれが整形させてまで騙したとなると、もはや傀儡子が裏で糸を引いてるのではないかと疑ってしまうが、その可能性は低いだろう。

ただ、妹絡みでやり残したことへの思いに火を点けたことは間違いなさそうで、その目的のために天狗たちに騙されたと知った上で話に乗ったとも考えられる。そして真相を追求していくうちに、P2計画にも関わってくる傀儡子の存在と政府・警察の闇が見えてきたのではないかと予想できる。琴音の事故死は完全なる捏造ニュースだったわけで、それを裏で操る真犯人がいると知ったのかも。ちなみに当時管理官の和泉さくら（ソニン）は捏造に加担していた人物なので、さくらに復讐心を抱いていても不思議ではない。

伊吹と大和の今後

さて、殺人を許さない大和はのっぺらぼうを容赦なく射殺した伊吹と対立。妖を追い出されて武蔵と共闘する流れとなったが、正直まだ眉唾物だ。第8話の予告で大和が屋代と直接対話をしていた。武蔵に課せられた指令が内閣官房長官・式根泰山の息子で俳優の式根潤平（山口大地）の闇を暴くことだったのでその流れだと思われるが、それはつまり大和は武蔵と共闘することで警察内部に潜入することに成功し、真相に近づいたと言える行動だ。これが計画通りだとすると、仲間割れはミスリードで、伊吹以外の妖をも騙した大和は実は伊吹と繋がっている可能性がある。占拠事件を妨害するために犯行メールを送ったのも怪しい。ただ、もし伊吹が未だ権力側の人間だとしたら、大和の追放は正体に気づかれそうになったからで、大和は単独で真実を追求しようとしているなど様々な展開が予想される。

大和の行動原理は今もなお琴音の死とP2計画の真相究明であり、その延長線上に青鬼の後継者を育てることがあるわけだが、ただ実際のところ武蔵への友情とライバル心、武蔵家への懺悔の気持ちもあるのではないかと考えられる。頭がスマートな大和ならば、服役中に事件のことを考えれば考えるほど、武蔵は任務を真面目に遂行していただけで何も悪くないと、認めたくなくともそう思うようになっていたはず。

ただ正直『占拠』シリーズに関しては他のドラマと違い「何でもあり」でありつつ、ひねりがなく「ベタ」な流れもあるので、伊吹と大和の行動も本当に読めない。

第8話で行われる式根の懺悔は、おそらくブラウン管のニュースに映っていた「オーバードーズ マンション自室で女性死亡 飛鳥瑠璃」に関連したものだろう。それを追求する大和と武蔵。化け猫 ／ 高津美波（入山杏奈）の父で新聞記者の高津国光（松原正隆）が盗撮の濡れ衣を着せられ自殺に追い込まれたが、彼はオーバードーズ事件を追っていた。おそらく彼は自殺ではなく、安室光流記者のように、屋代・のっべらぼうのルートで殺され、傀儡子によってでっち上げニュースを流されたと考えられる。したがってオーバードーズの件は、式根が遊びで使ったのか、もしくは彼女を自分の物にしようと眠らせるために打ったかで、過剰な薬摂取で亡くなってしまい、官房長官の息子のスキャンダルをもみ消すために屋代が動き、傀儡子が協力したというような流れだろうか。または鎌鼬事件のように後からのっぺらぼうが注射してオーバードーズに偽装したのか。いずれにせよ次回座敷童が素顔を現すということは飛鳥瑠璃の親族と考えられ、見た目や名前からしてADの忽那翡翠（齊藤なぎさ）説が濃厚だ。シリーズ恒例の裏切り者枠である情報分析官の三宅すず（吉田芽吹）も座敷童候補で複数人説も囁かれているが、シリーズの傾向から妖の協力者ではあるが妖ではない犯罪コンサルタントのような気もする。

改めて屋代の目的は、本庄杏（瀧内公美）との会話で「私は必要なことをしたまでだ」「お前にとっての正義とは何だ」「正義のためなら何だってする」「お前はこの国を守るという意味が分かってない」とはっきり言っていることから、やはり政府を守る＝正義のために動いている中間管理職と考えるのが無難で、やっていることは傀儡子そのものだと言えなくもない。どんでん返しがあるとするなら、前述したように伊吹と繋がっている説だとしたら面白い。ただ傀儡子の正体は、もはや捏造報道番組である「NEWS FACT」のプロデューサーである奄美大智（戸次重幸）以外考えられないが、それだとあまりにもベタ過ぎるのでどうだろう。予告で登場した、武蔵の結婚式での回想に何の意味があるのか。

そして、まだ都知事候補／看護師長の沖野聖羅（片岡礼子）が番組本番前に「倉橋綾子」というネームプレートを持っていたことに関して初回以降触れられていないので、これがどう絡んでくるのか。同じ人質のアシスタント兼インフルエンサーの真鍋野々花（宮部のぞみ）も未だ動きはないが、この人物は初回で、青鬼の記事を見たタイミングでスマホに着信したメッセージ見てほくそ笑んでいたが、おそらく数々の事件をSNSで拡散していた「くだん＠預言者」説が濃厚。妖がスマホロックを解除しようとしても開かない過剰なロック。傀儡子と繋がっているかは分からないが、ある意味彼女も傀儡子と言えるのではないだろうか。

一番気になるのが、現在退場しているさくらがどう終盤に絡んでくるのだろうか。伊吹の直属の上司であり、P2計画を提案した人物なだけに大和とも深い因縁があるだろうし、おそらく立場的にも傀儡子について知っているはずだ。

第8話放送まで1週間、まだ考える時間は十分にあるので、過去作を観るなどしていろいろな可能性を考察してみてはいかがだろうか。

（文＝本 手）