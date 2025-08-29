この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ハドソン川の奇跡 成功のために機長は何をしたのか？

杉江元日本航空機長「エアラインランキングは信用するな！本当の安全性は反映されていない」

チャンネル情報

杉江弘の航空チャンネル、2025年4月18日よりスタートしました。元JALパイロットで長年機長を務めていた杉江弘が、航空評論家、ノンフィクション作家として世界の航空事情や航空機事故さらには企業ガバナンスなどを「独自の視点で解説」 新たな価値を創出し続ける持続可能なチャンネルを目指します。