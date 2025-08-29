超予約困難店「メグリヴァ」の姉妹店が西麻布にオープン！ 名店誕生の予感に、食通たちの熱い視線が集まる

今回、グルメライター小寺慶子さんがおすすめするのは、あの超予約困難店「メグリヴァ」の姉妹店。

【噂の新店】「Minariva」

東京を食べ歩いている人であれば、新旧問わず、行きつけの港区イタリアンがぱっと頭に思い浮かぶはず。そのくらい、港区には不思議とイタリアンが多い。海が隣接しているエリアではあるが、同じくイタリアンレストランの宝庫である鎌倉や葉山のように魚や野菜といった地元食材が“時差ゼロ”距離から仕入れられるという店が多いわけではない。では、なぜ港区には昔からこれだけ個性に富んだイタリアンが多く集まるのか？

理由はいくつか考えられるが、親しみを込めてイタ飯と呼ばれた時代から、おそらくその陽気さや肩ひじの張らなさがこの界隈で食を楽しむ人々のニーズと合致していたからということも大きいように思う。会食でもデートでも、誘うのも誘われるのも（もちろんひとりでも）、ご馳走するのもされるのも、すべてのシーンにおいてバランスがよいうえに、港区イタリアンは料理をアラカルトでも提供する店が多い。

「あの店のパスタがおいしい」「この店の肉焼きが最高」と常連はお気に入りの料理を目指して行きつけ店に通う。そうしたイタリアンをいくつか知ることも、都会で暮らす大人のたしなみであり楽しみでもあるのだ。

西麻布に新たに誕生した、最先端の港区イタリアンとは？

店内はL字形のカウンターのみ。心地よいさざめきもワインがすすむBGMに

それだけイタリアンの強豪ひしめくエリアとなると、新規オープンをする店はなにかしら強力なアピールポイントが求められるが、西麻布の「Minariva」は、まさに「おもかじ、いっぱ〜い！」な好スタートを切り、食通のあいだで話題に。

中目黒の超予約困難店「メグリヴァ」の姉妹店というバックグラウンドはもちろんこのうえなくキャッチーではあるが、カウンター席のみというイマドキな設え、メニューはアラカルト主体でワインは1人ボトル1本以上を開けることが推奨。ここから「料理だけではなく店で過ごす時間をゆっくり楽しんでほしい」というメッセージが伝わる。

コースの用意もあるが、アラカルトで好きな料理を選ぶのが楽しい

お気づきの方も多いと思うが、店名は港区のミナであり、皆でわいわい食に興じるという意味も込められているそう。メニューは17種前後を用意しており、なかには「メグリヴァ」直伝の料理も多数。

「奄美マザービーフ サーロインのタリアータ」2,800円。脂が甘く、旨みがのっている。ディルでマリネしてから火を入れることで香りも高く

今回厨房を任された金子太朗シェフは調理師専門学校を卒業後、フランスへ渡りブルゴーニュやプロヴァンスの星付き店で腕を磨いた。帰国後は目黒の「レストラン ラッセ」で副料理長を務め、レストランアドバイザーやケータリングに携わるなど、ジャンルや働き方も含め、さまざまな経験を積みながら視野を広げてきた。ともにキッチンに立つ飛田悠輔シェフは前職は、中華料理店で働き、今回のオープン準備期間は「メグリヴァ」にて、スペシャリテのレシピをいかに再現するか、それ以上にもとのレシピを生かしながらどのように自分たちの個性を出していくのかを金子シェフとともに熟考したと話す。

「うに ジェノヴェーゼ カッペリーニ」3,300円。夏以外でも定番メニューとして提供。松の実やバジルの香りが絡んだパスタとうにをよく混ぜ合わせて

時代の空気を読みながら新世代イタリアンとして飛躍を

カウンター10席の店とあって、予約はすでに11月まで埋まっているが「一度来ていただいたお客様に何度でも足を運んでもらえるように切磋し、工夫する心を大切にしたい」と金子シェフ。なにせまわりはベテランから若手まで、多くのイタリアンの猛者ぞろい。そのなかでどのようにオールを漕ぎ続けるか、というのは今後の課題のひとつだ。

「トリュフオムレツ」3,400円。大分県の蘭王という卵を贅沢に4個使用。とろりとした卵にパルミジャーノ・レッジャーノとトリュフがコクと芳醇さを添える

「メグリヴァ」で人気のスペシャリテもオンメニューしながら、オリジナルのおいしさと心地よい時間を過ごしてもらいたいという思いでメニューを考案。「イタリアンの基本である、食材を生かしてシンプルなおいしさを引き出すということに力を注ぐのはもちろん、自分が長く学んできたフランス料理のエッセンスを加えることも意識している」というように、フュメ・ド・ポワソン（魚の出汁）や帆立を使ったクレーム・ド・サン･ジャックといった古典的なフレンチの技法も巧みに取り入れるのは強み。

「レモン にんにく バター チーズ」2,300円。こちらも「メグリヴァ」のスペシャリテ。「香りを楽しんでいただくためのパスタ。無農薬のレモンは果皮を仕上げに粗めに削ってフレッシュな香りを立たせます」と金子シェフ

スペシャリテのオムレツトリュフやレモンバターパスタなど「メグリヴァ」のレシピを受け継いでいるとはいえ、そこに甘んじるというヤワさだけではない覚悟が、料理からもしっかりと感じることができる。たとえば奄美マザービーフの経産牛を使ったタリアータはオリジナルで提供する料理のひとつだが、強火で手早く表面を焼き固め、蒸気で加熱するヴァプールという技法を用いてしっとりと仕上げられており、こちらもワインがすいすいと進む。

「和牛ひれ」7,000円。出荷頭数の少ない奄美マザービーフの経産牛のヒレはふくよかな旨みがある

ワインと料理をしっかり楽しむイタリアンが大人の琴線に触れる！

金子太朗シェフ（右）と飛田悠輔シェフ。ワインなどセレクトに悩んだら気軽に相談を

「お店に行ってみたいけれど、お酒がそんなに強くない」という場合は、ワイン好きを誘うというのもひとつの手。アルコールが苦手な人のために味わい豊かなぶどうジュースなどの用意もある。食べて、飲んで、語らって。港区イタリアンの超新星で美食の時を謳歌すれば必ず、この店に帰ってきたいと思うはず。当面のあいだは紹介制での営業となるが“水先案内人”を探してでも訪れる価値は大いにある。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆Minariva住所 : 東京都港区西麻布2-25-12 西麻布エイトビル 2FTEL : 050-5456-8379

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味は一人焼肉と肉旅（ミートリップ）、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい？」

※価格は税込、サービス料別

文：小寺慶子、食べログマガジン編集部

撮影：菊池陽一郎

