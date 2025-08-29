この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏は自身のYouTubeチャンネルで、フジテレビによる旧経営陣への50億円の損害賠償請求に言及し、その「真の狙い」が中居正広氏に向けられている可能性を指摘した。



動画冒頭で同氏は、フジテレビが港浩一・元社長と大多亮・元専務に対し、女性アナウンサーをめぐるトラブルに関連して、善管注意義務（善良な管理者としての注意義務）違反を理由に50億円の損害賠償を請求した点に触れた。同氏はこの金額について「返せるわけないし、本人たちも返すつもりはないだろう」と述べ、請求には単なる損害賠償以上の意味があるとの見方を示した。



同氏によれば、フジテレビがこのトラブルで被った損害額は推定で約453億円に上るという。そのうえで、旧経営陣2名に50億円のみを請求している点を「どう考えてもおかしい」と指摘し、「港氏と大多氏はフジテレビと対立しているわけではない」と述べた。両氏に数十億円規模の個人資産がある可能性は低いとの見方から、フジテレビが実質的な回収を目的としているとは考えにくいと分析した。



さらに同氏は、この動きが残る巨額の損害の責任を「中居正広氏に求めるための布石」である可能性を示した。取締役として行うべき事実関係の調査や専門家への相談、対策チームの設置を怠ったとして会社が提訴しているにもかかわらず、当時の代表取締役会長だった日枝久氏の名が出ていない点について「ここは不思議」と述べ、特定の人物に責任を向けるための「形作り」ではないかとの見方を示した。



中居氏について、同氏は「中居くん側にしてみたら、言うこと聞いてやって、結局なんでこんなんなるの？」という感情から「あらがっている」と推察した。今後の裁判の行方については「ターゲットを中居氏に絞っている」状況だとの見方を示し、「ちょっと面白いことになりそうですね」と締めくくった。