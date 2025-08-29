破格なのに高見えレベチ！【しまむら】重ねるだけでオシャレ！「ふわふわビスチェ」

いつものコーデにプラスするだけで、いつもと違った印象を引き出せるビスチェ。プチプラで作る大人コーデが得意な@collin_wearさんが【しまむら】で見つけたのは、驚きの破格ながらリッチに映える、シャギー素材の1枚。まだまだ暑い晩夏から秋まで役立つビスチェの魅力を、オシャレなコーデとともに紹介します。

しまむら価格の高見えビスチェ

【しまむら】「シャギービスチェ」\1,089（税込）

シアー素材のビスチェは夏のトレンドを汲むアイテムですが、さまざまなブランドから展開されていて、どれを選べばよいか迷ってしまうかも。こちらのシャギービスチェは、シアーなシャギー素材が軽やかながら立体感があってリッチな雰囲気。「破格の1,089円！」と、日頃からしまむらに通う@collin_wearさんも驚きの様子です。

絶妙な丈感でコーデを好バランスに見せる

@collin_wearさんによると「着丈は長くもなく短くもなく、アウトスタイルで着てもバランスが取れる丈感」とのことで、シンプルなキャミワンピースの上に重ねれば、腰の位置が高く見える効果も期待できそう。全身をアイボリーなどの淡色で揃えても、シャギー素材のおかげでのっぺりすることなく、立体感のあるワントーンコーデに仕上がっています。

落ち着いたモカベージュの展開も

カラーは2色展開です。こちらは落ち着いた雰囲気の、少し暗めのモカ（中茶）。白のタンクトップをインナーに重ねることで、シアー感が際立っています。サイズもM・Lの2種類あるので、好みのフィット感やバランスで選べます。@collin_wearさんが着用しているのはMサイズ。程よくゆとりがありつつ、長すぎない丈感で美バランスが叶いそう。

これからの季節はインナーとしても活躍

ビスチェの楽しみ方は、Tシャツやタンクトップの上に重ねるだけではありません。シャツやカーディガン、ジャケットなどの羽織からチラリと覗かせることで、コーデに奥行きを持たせるテクニックも。まだ暑さが残る晩夏から初秋にかけては、シアー素材を重ねるレイヤードもオシャレ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@collin_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N