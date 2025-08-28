»Å»öÇ®¿´¤Ê¿Í¤Û¤ÉÄ¹´üÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¯µÕ¶¤Ë¤â¼å¤¤¡Ä¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Ž¢¾ðÇ®Ž£¤Î3¤Ä¤ÎÉûºîÍÑ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚÍ´¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¡Ö¼ö¤¦¡× »×¹Í¤È´¶¾ð¤ò¿¯¿©¤¹¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡É¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤Ë¡Ö¾ðÇ®¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
¡Ö¾ðÇ®¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¡¢À®¸ù¤Ø¤Î¸°¤À¡×°ðÀ¹ÏÂÉ×
¾ðÇ®¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë°Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö¾ðÇ®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾ðÇ®¤Î¤Ê¤¤°Î¶È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥Ø¡¼¥²¥ë¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤í¡×¤ä¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îà»÷¤ÎÉ½¸½¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¾ðÇ®¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇÅ¬²ò¤À¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¡£
ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬1Ëü¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤òµó¤²¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï26.9¡ó¤Ç¡¢¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×¤ä¡ÖµëÍ¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë°Î¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¾ðÇ®¤òÄÉ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¾ï¤Ë°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨ ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¥¡Ê2025¡Ë¡¥¡ÚÆ¯¤¤¬¤¤1Ëü¿ÍÄ´ºº¡Û¡ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡Ê½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡Ë¡É¤Ï¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿Å¾¿¦¤ò»×¤¤Î±¤Þ¤é¤»¤ë¡ÈÆ¯¤¤¬¤¤¡Ê»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡Ë¡É¤Ï¡¢Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¥«¥®¡¥[online] Available at: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000053295.html [Accessed 8 Jun. 2025].
¢£¾ðÇ®¤Ë¤Ï¡Ö»°¤Ä¤ÎÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡È¾ðÇ®¡É¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥¹Âç³Ø¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢94¤ÎÀè¹Ô¸¦µæ¤òÀººº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾ðÇ®¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÂÎ¸³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢297¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¿ÍÀ¸¤ÎËþÂÅÙ¤ä¹¬Ê¡´¶¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¢¨1 Curran, T., Hill, A.P., Appleton, P.R., Vallerand, R.J. and Standage, M. (2015). The psychology of passion: A meta-analytical review of a decade of research on intrapersonal outcomes. Motivation and Emotion, 39(5), pp.631-655. doi:https://doi.org/10.1007/s11031-015-9503-0.
¢¨2 Yukhymenko-Lescroart, M.A. and Sharma, G. (2020). Passion for Work and Well-Being of Working Adults. Journal of Career Development, 49(3), p.089484532094639. doi:https://doi.org/10.1177/0894845320946398.
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£¤è¤ê¤â»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î²¸·Ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ðÇ®¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÍø¤¢¤ì¤Ð°ì³²¤¢¤ê¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤Ï²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£¾ðÇ®¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤Î¸°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¾ðÇ®¤Ë¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
1¡¡¡Ö¾ðÇ®¡×¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ë
2¡¡¡Ö¾ðÇ®¡×¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µÕ¶¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ë
3¡¡¡Ö¾ðÇ®¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤ëÌÜ¤òÆÞ¤é¤»¤ë
¿ÍÀ¸¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢Ã»´üÅª¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î°²½¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¡£¾ðÇ®¤¬¿ÍÀ¸¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤À¤±¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡È¼ö¤¤¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉûºîÍÑ¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¢£¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¼Ú¤ê¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ
¡Ú¾ðÇ®¤ÎÉûºîÍÑ1¡Û¡Ö¾ðÇ®¡×¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ë
¾ðÇ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇÂç¤ÎÉûºîÍÑ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ò²¼¤²¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤È¤³¤í¤À¡£Àè¤Ë¤â¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ðÇ®¤Ï»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡£
¥±¥ë¥óÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê¢¨¡Ë¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï700¿ÍÄ¶¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¿Ö¤Í¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÆü¡¹¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ü ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿Æü¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ÏÉáÃÊ¤è¤êÈèÏ«´¶¤¬Áý¤¨¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡ü ¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ÎÈèÏ«´¶¤ÏÆÃ¤Ë¾å¤¬¤é¤º¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨ Bredehorst, J., Krautter, K., Jirs Meuris and Jachimowicz, J.M. (2023). The Challenge of Maintaining Passion for Work over Time: A Daily Perspective on Passion and Emotional Exhaustion. Organization Science, 35(1). doi:https://doi.org/10.1287/orsc.2023.1673.
¤É¤¦¤ä¤é¡È¾ðÇ®¡É¤Ï°ì»þÅª¤ËÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤¿Æü¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤ï¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¥¿¥¹¥¯¤òÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ®¤¯¿´¿È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Ç¾¤ÎÈèÏ«¤¬¤¦¤Þ¤¯²óÉü¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¤¤ï¤Ð¾ðÇ®¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¼Ú¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¾ðÇ®Åª¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Ç³ÎÁ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£326Ì¾¤òÄ´¤Ù¤¿ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¾ðÇ®¤òÊú¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹´üÅª¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²¼¤¬¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¼Ú¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤¬¤Æµ¤ÎÏ¤Î»Ä¹â¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¨ Sousa, C. and Ferro, A.S. (2025). From Passion to Burnout: The Role of Work-Family Conflict and Job Satisfaction in the Workplace. Social Sciences, [online] 14(2), pp.104-104. doi:https://doi.org/10.3390/socsci14020104.
¢£µÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤¬È¯À¸
¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËµÙ¤á¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤â¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤ÎÈ¯À¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Þ¤ÀÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¾ðÇ®¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢°ìÆü¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â»Ä¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢µÙ·Æ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤â¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤ÏÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼å¤¯¤¹¤ëÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë
¡Ú¾ðÇ®¤ÎÉûºîÍÑ2¡Û¡Ö¾ðÇ®¡×¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µÕ¶¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ë
¡È¾ðÇ®¡É¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼å¤¯¤¹¤ëÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¾ðÇ®¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤ËÇ®°Õ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£ËèÄ«Áá¤¯¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥á¡¼¥ë¤òÊÒ¤Å¤±¡¢²ñµÄ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¡£ÃëµÙ¤ß¤â»ñÎÁºî¤ê¤äÊÙ¶¯¤Ë¤¢¤Æ¡¢¼þ°Ï¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤â¥Ç¥¹¥¯¤Ë»Ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼«¿È¤Îºî¤Ã¤¿½ñÎà¤Ë·×»»¥ß¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï¾å»Ê¤«¤é·Ú¤¤¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÈà¤ÏµÞÂ®¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÁáÄ«½Ð¼Ò¤äÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¸À¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç²Í¶õ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢µÞ¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¦¸½¾Ý¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¡È¾ðÇ®¡É¤Î¸¦µæ¤ÇÍÌ¾¤Ê·Ð±Ä³Ø¼Ô¥ä¥ó¡¦¥ä¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡Ö»Å»ö¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤ÐÍ³²¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¾ðÇ®¤òÃí¤°Àè¤ò»Å»ö¤À¤±¤Ëµá¤á¤ì¤Ð¡¢¤â¤·²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ÇµÕ¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×
¢¨ Bredehorst, J., Krautter, K., Jirs Meuris and Jachimowicz, J.M. (2023). The Challenge of Maintaining Passion for Work over Time: A Daily Perspective on Passion and Emotional Exhaustion. Organization Science, 35(1). doi:https://doi.org/10.1287/orsc.2023.1673.
¢£»Å»ö¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯
»Å»ö¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÂçÈ¾¤ò¶ÈÌ³¤ËÈñ¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö»ä¤Î²ÁÃÍ¤Ï»Å»ö¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤ä¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¸Ê¤ò»Å»ö¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî¶È¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÏÉ¬¤ºµ¯¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«¼º¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ±¤¸¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬Çö¤ì¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ðÇ®¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¾ðÇ®¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÚÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»Å»ö¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢ºÆ½¢¿¦¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£»Å»ö¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢¨ Jiang, W.Y. (2022). The Trouble with Passion: How Searching for Fulfillment at Work Fosters Inequality. Administrative Science Quarterly, p.000183922210861. doi:https://doi.org/10.1177/00018392221086194.
¢£¾ðÇ®²È¤Ë¤Ï¡È¤¦¤Ì¤Ü¤ì²°¡É¤¬Â¿¤¤
¡Ú¾ðÇ®¤ÎÉûºîÍÑ3¡Û¾ðÇ®Åª¤Ê¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÆÞ¤ë
¾ðÇ®¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨ Bailey, E.R., Krautter, K., Wu, W., Galinsky, A.D. and Jachimowicz, J.M. (2024). A Potential Pitfall of Passion: Passion Is Associated With Performance Overconfidence. Social psychological & personality science. doi:https://doi.org/10.1177/19485506241252461.
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÌó800¿Í¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÄ´¤Ù¡¢Á´°÷¤Î¾ðÇ®¤Î¶¯¤µ¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¿»Å»ö¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤Ã¤¿»°¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò20Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ý½¸¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢°Ê²¼¤Î»ö¼Â¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ü »Å»ö¤Ë¾ðÇ®Åª¤Ê¼Ô¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡ü »Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¶¯¤¤¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¼ÂºÝ¤è¤ê¹â¤¯¸«ÀÑ¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
»Å»ö¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Í¤Ï¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬¤è¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¶ÈÀÓ¥Ç¡¼¥¿¤äÂè»°¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾ðÇ®¤¬¶¯¤¤¼Ô¤Û¤É»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄã¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¾ðÇ®²È¤Ë¤Ï¡È¤¦¤Ì¤Ü¤ì²°¡É¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¡È¾ðÇ®¡É¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¿®²á¾ê¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤ºÌó400¿Í¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÆó¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤¿¡£
1¡¡¼«Ê¬¤¬¾ðÇ®Åª¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë
2¡¡¼«Ê¬¤¬»þ´Ö¤ò¼é¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿»²²Ã¼Ô¤Û¤É¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»ä¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨ Bailey, E.R., Krautter, K., Wu, W., Galinsky, A. D., & Jachimowicz, J.M. (2024).¡ÈPotential Pitfall of Passion: Passion Is Associated with Performance Overconfidence.¡É Social Psychological and Personality Science.
¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢º¬µò¤â¤Ê¤¯¡È¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ï¤º¡É¤È»×¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Íý¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ðÇ®¤¬¶¯¤¤¼Ô¤Û¤ÉÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±Î½¤ä¾å»Ê¤«¤é¤è¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ä¾Î»¿¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö»ä¤ÏÍ¥½¨¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤äÀÑ¶ËÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÈ¾¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¼«¿®²á¾ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¹´üÅª¤Ê¼ºÇÔ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡È¾ðÇ®¡É¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤·àÌô¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¾ðÇ®¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¶¹¤Þ¤ë
¤«¤è¤¦¤Ë¡È¾ðÇ®¡É¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤«¤éµÒ´ÑÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀÈ¼å¤Ë¤·¡¢Ä¹´ü¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾ðÇ®¤¬»ý¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¾ðÇ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
1¡¡¾ðÇ®¤Ï¡Ö¼«Á³È¯À¸¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¿´ÆÀ¤ë
2¡¡¾ðÇ®¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤è¤ê¤â¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë
¤Þ¤ºÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¾ðÇ®¤òÃµ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÇ®°Õ¤ä°ÕÍß¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤òÄ¹´üÅª¤ËÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥¡¼¥Õ¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤À¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï474¿Í¤Î³ØÀ¸¤ò½¸¤á¡¢¼¡¤ÎÆó¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨ O¡ÇKeefe, P.A., Dweck, C.S. and Walton, G.M. (2018). Implicit Theories of Interest: Finding Your Passion or Developing It? Psychological Science, 29(10), pp.1653-1664. doi:https://doi.org/10.1177/0956797618780643.
¡ü¸ÇÄêÅª¾ðÇ®¡§¡Ö¾ðÇ®¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¸«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¡üÀ®Ä¹Åª¾ðÇ®¡§¡Ö¾ðÇ®¤ÏÅØÎÏ¤ä·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡ÖÆâ¤Ê¤ë¾ðÇ®¤ò¸«¤Ä¤±¤í¡×¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¸ÇÄêÅª¾ðÇ®¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ä¡ÖÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÏÀ®Ä¹Åª¾ðÇ®¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤â¤Î¤È¿´ÆÀ¤ë
¤½¤Î¸å¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤òÆÉ¤Þ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ÇÄêÅª¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤Ï¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À®Ä¹Åª¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÄÌ¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾ðÇ®¤òÃµ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¹¤²¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¤ï¤±¤À¡£
¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤ºÀ®Ä¹Åª¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¶½Ì£¤¬¤ï¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ËÅ¬À¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¸ÇÄêÅª¾ðÇ®¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤°ÂÐ¾Ý¤ò¡Ö¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÎÆóÂò¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¾ðÇ®¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ðÇ®¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë´°À®¤·¤¿·Á¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÁ°Äó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤«¤é¶¯¤¤¶½Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂà¶þ¤ò³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá¡¹¤Ë·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤³¤½¤¬¡¢¾ðÇ®¤ÎÉûºîÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ðÇ®¤ÎÉûºîÍÑ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆâ¤Ê¤ë¾ðÇ®¤òÃµ¤¹¡×ÂÖÅÙ¤òÄü¤á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇ®°Õ¤òÍÜ¤¦»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Àµ²ò¤È¤Ê¤ë¡£¾ðÇ®¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆâ¤ËÌ²¤ë¤ªÊõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÎëÌÚ Í´¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¡Ë
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFCÂ´¡£16ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éÇ¯´Ö5000ËÜ¤Î²Ê³ØÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÊ¸¸¥¥ª¥¿¥¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Ø¤Î¼¹É®¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤Î³Ø¼Ô¤äÀìÌç°å¤òÃæ¿´¤ËÌó600¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¡¢·î¤Ë1ºý¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½ñÀÒ¤Ï100ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ñ¥ì¥ª¤ÊÃË¡×¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦¿´Íý¡¦²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¤Ï·î´Ö250ËüPV¤òµÏ¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ö±é³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¡Ö¼ö¤¦¡×¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡ØºÇ¶¯¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÍÇ½¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ØºÇ¹â¤ÎÂÎÄ´¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ï20ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÎëÌÚ Í´¡Ë