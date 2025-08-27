「本当すみません」最終回前に主人公が裏切り!? “協力者”江口洋介にまさかの行動＜誘拐の日＞

ドラマ『誘拐の日』は、心臓病の娘の手術費用を確保するため、主人公が裕福な病院長の娘を誘拐するところから始まるヒューマンミステリー。誘拐犯と誘拐された少女が異色タッグを組み、警察に追われながらも少女の両親殺害の真犯人を突き止めてゆく。

心優しきマヌケな誘拐犯・新庄政宗を斎藤工が、新庄に誘拐された記憶喪失の天才少女・七瀬凛を永尾柚乃が演じている。

8月26日（火）に放送された第8話では、新庄が刑事・須之内司（江口洋介）に協力を仰ぎ凛を助け出した。

しかしその直後、新庄は須之内にまさかの行動をとり…。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】衝撃の裏切り!? 須之内と一緒に凛を助け出した新庄だが…

◆新庄＆須之内が鮫洲と対峙！

第8話では、新庄が須之内に見つかり、拘束されてしまった。

しかし、新庄は凛が“Zキャピタルズ”の面々に捕まってしまったことを伝える。須之内は新庄の必死な様子を信じ、一緒に凛を助けることを決意する。

一方の凛はわざとアレルギーの発作を引き起こして病院に運ばれ、隙を見て自身の力で脱走を開始するも、すぐに見張りの鮫洲豪紀（栄信）が気がつき探し始めた。

そこへ新庄と須之内が到着。須之内が鮫洲と対峙している間に、新庄は凛を見つけ出すことができた。

鮫洲はひとまず凛を諦めて退散し、須之内は安心した様子で新庄たちに「いやー（凛が）無事で良かった、ひとまず署に戻って話聞こう」と声をかける。

すると新庄が突然「本当すみません」と何度も謝りながら須之内に近づき、彼に抱きつき動けないようにした。

そして須之内が戸惑っている間に、凛は病院から持ち出した注射を打ち込んだ。

須之内はそのまま意識を失い、気がつくと拘束された状態で新庄たちに自宅に運び込まれていた。