【MLB】マリナーズ ー パドレス（日本時間26日・シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手が25日（日本時間26日）、本拠地のパドレス戦に「2番・指名打者」で出場し、第1打席で50号を放った。前日のアスレチックス戦で2打席連続の48号、49号を放っており、2試合連続の一発で大台に到達した。

初回1死で迎えた打席、相手先発シアーズの8球目のストレートを捉えると打球は左中間スタンドへ。打球速度107.2マイル（約172.5キロ）、飛距離419フィート（約127.7メートル）、打球角度30度の一発に本拠地は騒然となった。

24日（同25日）の2打席連発で49号となり、2021年にサルバドール・ペレス（ロイヤルズ）が記録した捕手による最多本塁打記録を更新したが、この日の一発で自身の記録をさらに塗り替えた。また、シーズン50発は球団史上2人目の快挙となった。

米データ分析会社「OptaSTATS」によると、ローリーはMLB史上初めて、9月前に50本以上の本塁打を記録したスイッチヒッター。今季数々の記録を残す28歳がまた一つ、新たな記録を刻んだ。

これでア・リーグの本塁打王争いでは2位のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に10本差をつけて独走。ミッキー・マントルが1961年に記録したスイッチヒッターのシーズン記録となる54本塁打まであと4本とした。（Full-Count編集部）