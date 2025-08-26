É´ÅÄ¾°¼ù»á¡¡£Í¡½£±Ä©Àï¤ÇÁêÊýÈ¯É½¤â°ÛÏÀÊ®½Ð¡ÖÅÞ°÷¤ä¤á¤ë¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö°ú¤Î±¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºî²È¤ÇÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤¬£²£¶Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁêÊýÈ¯É½¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Í¡½£±¤Ë»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿É´ÅÄ»á¤Ï£²£µÆü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÂç¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦Æ¦Ã«ÏÂÃË»á¤òÁêÊý¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢É´ÅÄ»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö³È»¶´õË¾¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö£´£°¿ôÇ¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤ÎÆ¦¤Á¤ã¤ó¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ë¥³À¸¡ÊÍÎÁÈÖÁÈ¡Ë¤ÎÊüÁ÷Ãæ¡¢¡ØÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ØÅÞ°÷¤ä¤á¤ë¡Ù¡Ø¥Ë¥³À¸¤â¤ä¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²ñ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍýÍ³¤ÏË¿¸õÊä¼Ô¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¸À¤¤³Ý¤«¤ê¤«È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£Ë¿¸õÊä¼Ô¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¡¢Æ¦¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤à¤·¤í¡¢Èà¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æµ¤¤ÎÆÇ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¦¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤ÃË¤Ê¤Î¤À¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Æ¦Ã«»á¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¡£Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÂçºåÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤äÉ´ÅÄ»á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÁªµóÃæ¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Æ°²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É´ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÆ¦¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÅÞ¤ò¼¤á¤ë¤È¸À¤¦¤Ê¤é°ú¤Î±¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÅÞ¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢Í§¿Í¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¤À¡£ÅÞ¤Î¤¿¤á¤ËÍ§¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Í§¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ë¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£