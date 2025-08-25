【HG 1/72 ダンバイン】 【HG 1/72 トカマクダンバイン】 【HG 1/72 トッドダンバイン】 8月25日11時 予約受付開始予定 12月 発売予定 価格：3,850円 【聖戦士ダンバインセット2】 8月25日12時 予約受付開始予定 12月 発売予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/72 ダンバイン」、「HG 1/72 トカマクダンバイン」、「HG 1/72 トッドダンバイン」の予約を8月25日11時、「聖戦士ダンバインセット2」の予約を8月25日12時より受付開始する。それぞれ12月発売予定で、価格は「ダンバイン」3種が3,850円、「聖戦士ダンバインセット2」が4,400円。

今回予約受付を開始する「ダンバイン」3種は2023年に発売したもので、「トッドダンバイン」は初の販売となる。完全新規造形で甲虫らしさを表現し、シャープな造形と多数の成形色、胸部キャノピーの「ハーフミラーメッキ」で設定に準拠した再現がなされている。

「聖戦士ダンバインセット2」は「ドラムロ」、「ビランビー」、「レプラカーン」、「ズワァース」を収録したセット。発売当時のパッケージを組み合わせたフルカラーパッケージとなっている。

(C)創通・サンライズ