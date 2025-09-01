宮型霊柩車乗り入れ禁止のきっかけ 1997年山口の市営火葬場と訴訟
火葬場談義（旧称「下駄氏のチャンネル」）が公開した動画で、元火葬場職員の下駄華緒氏が「宮型霊柩車の乗り入れ禁止のきっかけ」に言及した。
下駄氏は「近年、本当に減りましたね。そもそも霊柩車は必ずしも黒ではない」と述べ、黒以外のシンプルな車両が増え、外観から霊柩車と分かりにくいタイプが主流になっていると語った。かつて各地で見られた宮型霊柩車は、東京などの大都市圏ではほとんど見かけなくなり、大阪など一部地域では「金色の装飾を施したタイプ」が現在も見られるという。
動画によれば、変化の背景にある「ある出来事」として、1997年に山口県の新設市営火葬場が宮型霊柩車の乗り入れを禁止した事例が紹介された。複数の宮型霊柩車を保有する葬儀業者は「市民の選択の自由を奪う一方的な行為だ」として市を提訴したが、山口地方裁判所は訴えを棄却したとされる。市は「周辺住民との協議の結果」を理由に挙げ、住民から「霊柩車を毎日見るのはたまらない」との声があったことを根拠にしたという。新火葬場の建設条件として宮型霊柩車の乗り入れ禁止が提示され、市がその条件を受け入れた経緯も示された。
下駄氏は「火葬場の建設は毎回大変」で、賛否が分かれる社会的テーマだと強調。「立場によって主張はすぐに変わる」と述べ、当事者にならなければ見えにくい感情の複雑さにも触れた。近年は自宅葬が減り、葬儀会館での実施が一般化した結果、火葬場へ向かうルートが1か所に集中しやすく、霊柩車が住民の目に入る機会が増えたことも背景にあると分析している。
動画は、普段は語られにくい葬儀業界の実情や、いわゆる「迷惑施設」をめぐる問題、異なる立場の利害が衝突する難しさを示し、価値観や社会への気づきを促す内容となっている。
