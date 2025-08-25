「素晴らしい高校生」最後まで礼節を貫いた日大三ナイン　敗者の全方位一例に反響止まず「色々あった甲子園だからこそ響いた」

悔しさを抑えながらスタンド全方位に一礼する日大三ナイン(C)産経新聞社

まさに激闘だった。

第107回全国高校野球選手権大会は8月23日に決勝戦が行なわれ、沖縄尚学が日大三に3-1で勝利。沖縄県勢では15年ぶりの全国制覇を果たした。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

観る者の胸を打った頂上決戦にふさわしいハイレベルな戦い。日大三は三木有造監督の下で築き上げた自慢の強力打線で、沖縄尚学の2年生投手である末吉良丞と新垣有絃を攻め立てた。しかし、名門が誇る2枚看板の牙城は高く、最後は代打の永野翔成が遊ゴロ併殺に倒れて試合終了となった。

ただ、日大三ナインはただ敗れて終わりはしなかった。整列後には沖縄尚学の面々と笑顔で労いの握手と抱擁を交わす。そして、一塁側アルプスの自校応援団に挨拶をすると、直後には三塁側に陣取る沖縄尚学の応援団にも深々とお辞儀。さらにバックネット、外野席と球場に詰めかけた超満員のファンに挨拶を行なった。