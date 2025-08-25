トッテナム、マンCのサヴィーニョ獲得へ約121億円を用意か 選手自身は移籍に意欲的とも
トッテナム・ホットスパー（トッテナム）が、マンチェスター・シティに所属するブラジル代表FWサヴィーニョの獲得に向けて動いているようだ。24日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
トッテナムは韓国代表FWソン・フンミンが退団し、イングランド代表MFジェームズ・マディソンが右膝の前十字靭帯断裂により負傷離脱しており、攻撃陣の補強が急務だ。
報道によると、トッテナムはサヴィーニョ獲得の実現に向けて7000万ユーロ（約121億円）以上の移籍金を支払う用意があり、今後も積極的に交渉を行うとのこと。また、同選手自身も移籍に意欲的だが、マンチェスター・シティは売却に消極的とも伝えられている。
現在21歳のサヴィーニョは、2023年7月にトロワ（フランス2部）からジローナにレンタル移籍し、2023−24シーズンは公式戦41試合に出場して11ゴール10アシストを記録。2024年7月にはマンチェスター・シティに移籍し、公式戦44試合（FIFAクラブワールドカップを除く）で2ゴール12アシストという成績を残した。
