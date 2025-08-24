【タレットと少女】 8月25日 発売予定 価格：1,500円

「タレットと少女」

ナナイロ・エンタープライズが開発を手掛けたPC用シューティング「タレットと少女（Turret Girls）」が、8月25日にDANGEN Entertainmentより正式リリースされる。価格は1,500円。

同作は「ハチャメチャなタレット防衛シューティングゲーム」と銘打たれており、銃火器を駆使したド派手な戦闘に加えてローグライク要素あり、お色気要素ありの独特なゲーム性となっている。

今回は同作を先行プレイする機会を得られたので、その魅力を色々な角度から紹介していきたい。

超兵器で地球を守れ！ 「タレットと少女」のゲームシステム

【「タレットと少女」発売日PV】

作品の舞台となるのは、時空の歪みによって謎の外来生物が押し寄せてきている世界。プレーヤーは地球を守るため、外来生物駆除課の少女を操作し最前線で戦いを繰り広げていく。

ゲームの主な目的は、「超兵器発電施設」を守り抜くこと。この施設では「超兵器」にエネルギーをチャージするジェネレーターが稼働しており、最終的にエネルギー充填率が100％になれば敵を一網打尽にできる。

ジェネレーター目掛けて敵が押し寄せる

人類の希望「超兵器」

破壊力抜群の一撃

逆にすべてのジェネレーターが破壊されるか、少女自身が撃破されてしまえばその時点でゲームオーバーとなってしまう。

敵の攻撃でジェネレーターが全滅すると……

絶望する少女の表情

また、バトルは1日ごとに進行する形で、一定時間ジェネレーターを守り抜けば次の日を迎えられる。ただし外来生物たちの攻撃は日に日に激しさを増していくため、それに対応するため、少女の装備や設備を強化していくことも重要だ。

ジェネレーターにはシールド付きのものなど、色々な種類がある

ジェネレーターの出力性能が高いほど、早くフルチャージできる

地平線いっぱいに押し寄せる異形のモンスターたちを、圧倒的な火力によって迎え撃つ……。そんなロマンとスリルあふれる戦闘を体験させてくれる。

次々と押し寄せる外来生物の大群

存在感に圧倒される巨大な敵も

装備を強化して敵を蹂躙！ やり込みがいのあるローグライク要素

【『タレットと少女』ゲーム紹介PV】

同作の醍醐味と言えるのが、装備の入手・強化というローグライク的な要素だ。

ステージを始める際、少女は1つの武器しか持っていない。そこで1日ごとに表示されるアイテム購入画面で、追加の武器を手に入れたり、武器を強化したりすることが重要となる。

着弾地点の周囲を吹き飛ばす「ロケットランチャー」、敵を貫通して攻撃できる「レーザーキャノン」、地上を燃やし尽くす「焼夷弾」など、武器の種類はさまざま。さらに装備の性能を上げる「パーツ」やバフ効果を得られる「ブースター」も購入可能で、ジェネレーターを追加設置することもできる。

空を飛ぶ敵を狙いやすいレーザーキャノン

広範囲を燃やし尽くす火炎放射器

なおアイテムの購入に必要なお金は、バトルの報酬として得られるが、性能の高いものはそのぶん高価だ。とくに序盤はお金が枯渇しがちなので、上手くやりくりしながら装備を整えなくてはならない。

またステージの攻略を進め、タレットの経験値を貯めていけば、初期装備のレベルが上がって攻略が楽になっていく。さらに複数の条件を達成することで、少女の服装やアクセサリーを変更して、バフ効果を得ることもできる。

氷の大地が広がる「雪原」のステージ

荒廃した街並みの「廃都市」

タレット操作中はスカートが……ちょっとセクシーな戦闘美少女

その一方で、作中の随所に仕込まれた“お色気要素”も大きな特徴となる。

同作のメインキャラクターとなる少女はアニメテイストで描写されており、表情豊かにプレーヤーに語りかけてくる。またタレットの操縦中には前かがみになるため、不可抗力的にセクシーな絵面となってしまうこともある。

さらに少女がダメージを負うと、バトル中にも関わらず徐々に服が破れていくカットインが表示される。過激すぎてここではお見せできないカットインも多いので、実際にプレイして確かめてみてほしい。

そして少女の服装はブラジャーや下着、ソックスなどのカテゴリーに分かれており、キュートなデザインから大人っぽい見た目のものまで、バリエーション豊かなオプションを入手できる。これらのデザインは黒やピンクといった色の違いだけでなく、物によっては「くまさん」や「イチゴ」など制作スタッフの熱意を感じるものまで存在し、着せ替えを自由自在に楽しめるだろう。

なお、衣装を変更すると少女の見た目が変化し、追加で多少のステータスの上昇効果を得られるだけで、ゲーム性にはほとんど影響がない。とはいえ服が破れた際には、自分の選んだ下着がしっかりと映し出されるので、このこだわりは重要だ。なにより「セクシーな衣装の組み合わせを考えて理想の姿を作りたい！」というモチベーションにもつながってくる。

ゲーム自体の総合的な評価としては、地上と空を埋め尽くすほどの敵の大群を、破壊力の高い兵器でダイナミックに迎え撃つ爽快感が大きな魅力。さらにリソースを管理しながら装備を整えていくローグライク要素によって、本作ならではの面白さが生まれている。

大規模な戦闘のロマンとキャラクターのかわいらしさを同時に摂取できる「タレットと少女」。ミリタリー×美少女という王道の組み合わせを楽しみつつ、地球を守るための戦いに身を投じてみてはいかがだろうか。

