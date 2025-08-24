「ワークマン女子」の負債は想像以上…伸び悩むワークマン「最強猛暑＋機能商品」起爆剤となるか

2025年1月、ワークマンが「＃ワークマン女子」の屋号を捨て、「Workman Colors」に改名すると発表してから半年以上が経った。

結果、途端にワークマンの業績は大きく上向いた。'25年4〜6月期単独決算は、税引き利益が前年同期比29％増の58億円と、同期間では過去最高を記録した形だ。

原点回帰を果たしたワークマン。『【前編記事】『ワークマン《女子媚び》やめた途端にV字回復…「ワークマン女子は劇薬だった」迷走期を専門家が解説』に引き続き、成長の展望を見ていく。

中長期目標を５年“後ろ倒し”にした理由

ワークマンは中長期目標となる2035年3月期までに、主力業態のWORKMAN Plusを900店舗、Workman Colorsを400店舗、WORKMAN200店舗を目指すとしている。

実はこの目標数値そのものは、'20年に掲げた中長期目標とまったく同じである。すなわち、2030年に計1500店舗体制を目指していたものが、当初の想定より5年ほど後ろ倒しになった形だ。

この背景には同社のフランチャイズ（以下FC）比率が92.7％と非常に高いこと、そして「＃ワークマン女子」の失敗がある。

ワークマンにとっての多店舗化計画は、多くのフランチャイジーの獲得が不可欠。しかし、商圏人口7〜10万人程度のオープンモールやロードサイド、SCテナントを出店基準としているワークマンにとって、この5年間で＃ワークマン女子の起業を願うオーナーが、あまり集まらなかったのだ。

そう考えると、今年1月に＃ワークマン女子をWorkman Colorsに改名したのは、FC契約の取りやすい店名への変更が急務であったことに起因したものと読み取ることもできる。

が、ここで新たに、FCビジネスの難しさが際立っている。ワークマンの既存店や改装2年目以降の店舗が、軒並み売上高前年割れを起こしているのだ。

見えてきたFCビジネスゆえの「課題」

今期の販売戦略に含まれているのが「既存店の活性化」。オープン及び改装から3年以上経過した店舗を対象に、売場を蘇らせる「新店化」を117店舗実施する予定で、1店舗あたり400万円の投資は本部負担で行う考えだという。

2025年3月期決算説明会資料の「商品別売上高と要因」では、各カテゴリーのレディス商材が売上に寄与とあるが、今まで取り扱いが少な過ぎた商品であれば、品揃えの幅を増やす事で売上は伸びていく。

アパレル以外の周辺雑貨や小物類の品揃えを見ても依然、後発組の感は否めない。レディス商材についてはまだまだ伸びしろが見込めそうな気がする。

直営店77店舗とFC店974店舗では分母が大きく違うものの、直営店舗では売上高が前期比120.2%に対してFC店では104.5%と大きく差が開き、特にインナー・ソックスとレディス・ユニフォーム部門での差が大きい。

インナー・ソックスに関してはサイズ、カラーで欠品してしまうと、代替えが効かないカテゴリーなだけに在庫リスクを承知の上で運営していく必要がある。

レディス・ユニフォームは女性バッグ、財布等が含まれている事から、都心やショッピングセンター内という不特定多数の来店が見込める直営立地と、ある程度の目的買いによる来店客の多いロードサイドFC店との立地環境の違いが、そのまま売上伸長率の違いとして顕著に表れていることが推察できる。

ただ、ワークマンにとって明るい話題も新たに出てきている。

機能商品の充実、猛暑も後押し

既存のWORKMAN、WORKMAN Plusでは「ワーク強靭化」をテーマに機能商品の充実を図っている。

たとえば、EXILE TAKAHIROさんプロデュースの「ZERO-STAGE」シリーズは26万点から35万点へ、高機能×低価格の「Wonder Strech」50万点から70万点に増産を決定。

また、暑さ対策商品としてテレビ等にも取り上げられた暑熱軽減ウエア「X-Shelter」シリーズ、モリト株式会社のドライバッグ「ZAT」シリーズなどの話題商品も、早々に完売してしまった。

直近では、Workman Colors専売商品として「万能パンツ」が注目を集める。ユニクロの「感動パンツ」と同じように、ウールライクとコットンライクによる素材表情の違ったパンツを、ビジネスON、カジュアルOFFと用途を違えて展開。。想定数を上回る販売枚数で推移、男性客獲得に貢献しているそうだ。

また、今日の極端な気候現象は機能性を前面に打ち出しているワークマンにとって追い風ともいえる。日々の生活習慣の中で不快さの解消を願って買い求める人たちもいるのだろう。

当然、全ての商品が売れている訳ではなく、売れ残った不振商品もあるはずだ。それでも話題、完売商品が出る度にSNSを通じて伝播されていくことがワークマンの宣伝効果となってくる。

ここ数年をかけてある程度の認知度が広まりつつあった＃ワークマン女子を捨て、知名度が未だないWorkman Colorsに切り替える。一見、無謀にも見えるこの取り組みだが、ワークマン・ビジネスの源流はあくまで「フランチャイズ」というビジネスモデルであることを忘れてはならない。

