»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç35ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡ÄÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡¡¿À¸Í¡¦½÷À»É»¦»ö·ï¡¡³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡ÖÃË¤Ï¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡Únews23¡Û
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¤Û¤É´é¤ò¼ê¤Ç±£¤·¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡¢35ºÐ¡£
µ¼Ô
¡ÖÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬º£¡¢ÁÜºº°÷¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¿·¿À¸Í±Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²¼¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤¤¥º¥Ü¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¤¹¡×
22ÆüÌë¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¿·´´Àþ¤Ç¿·¿À¸Í±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸á¸å11»þ40Ê¬¤¹¤®¤Ç¤¹¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬Éø¹ç½ð¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½45»þ´Ö¡£³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í»Ô¤«¤é370¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÏ©¾å¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ÁÜºº°÷¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢È±·¿¤Ï¶âÈ±¤Þ¤¸¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¼Ö¸Ë¤ÎÊý¤«¤éÀ¼¤¬¤·¤Æ¸«¤¿¤é¡¢·º»ö¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ÆÈÈ¿Í¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¿¡£¡Ê·Ù´±¤¬¡Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î¿Í¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿´¶¤¸¡£¡Ø¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¡×
Äñ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï·Ù»¡¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö·º»ö¤¬¡Ø¤ª²Û»Ò¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï20ÆüÌë¡£½»¿Í¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤¬µ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÂç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤Î½÷À¤Ï»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤ËÂà¼Ò¡£»Å»ö¤ÎÍÑ»ö¤ÇÍ¹ÊØ¶É¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡ÖÃË¤Ï¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤¯µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È½÷À¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÂÔ¤ÁÉú¤»¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÎÆîÂ¦¤ÎÊâÆ»¤òÊâ¤¯½÷À¤òÄÉÀ×¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¡¢ÄÌÊó¤·¤¿½»¿Í¤Ï¡Ä
½»¿Í¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó
¡Ö¡Ê¾åÁØ³¬¤Ë¸þ¤«¤¦¡Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ÇÃË¤¬½÷À¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î¸å¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃË¤¬ÀµÌÌ¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éËÌ¤ÎÊý¸þ¤ËÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊª¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼ÔËÜ¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤»¤ëÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤Û¤É¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò°Ü¤·¡¢»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
