普段も山もこれひとつ。モンベルから日常使いできる新作リュック「ランブラーパック」

この厳しい夏が過ぎれば、過ごしやすい秋がやってきます。美しい紅葉を眺めて歩くハイキングを心待ちにしている人も多いのでは？

そんな週末のハイキングにも、日常使いとしても使えるデイパックがモンベルより登場しました。「ランブラーパック 20」（9200円）と「ランブラーパック 25」（9700円）は、性別を問わず使えるユニセックスなシンプルデザインと山にも対応する機能性が魅力です。

▲「ランブラーパック 20」

本体に採用しているモンベルオリジナルの500デニールバリスティックナイロンは、ナイロン糸を紡糸段階で延伸加工し強度を高めており、織り上げた生地は従来のナイロンと比べて同重量であれば約2倍の引き裂き強度を備えています。

背面には420デニールバリスティックナイロンを使用。本体と背面どちらにもウレタン・コーティングを施すことで耐摩耗性や耐水性を高めています。

▲「ランブラーパック 25」

メイン収納部の開口部はくるくると丸めてバックルで留めるロールアップ式。簡単に荷室にアクセスでき、荷物の量に合わせて容量を調節できます。

ウエストベルトは収納可能で、日常使いする際には収納しておけます。チェストサポートも着脱可能。フロントポケットやサイドポケット、背面ポケット、背面小物ポケットなど多彩な収納部を搭載しているので、小物やギアを整理しながら収納できるのもポイントです。

カラーは「ランブラーパック 20」「ランブラーパック 25」ともに、ブラック、ブルー、ブラウン、ダークグリーンの4色展開。山でもタウンでも、このデイパックでどこへでも出掛けられそうです。

