この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【TikTok広告】実はブルーオーシャン！プロが教える競合に勝つための完全攻略ガイド！』と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が登壇。動画内で有馬氏は、従来の「TikTok広告＝若者向け」というイメージが過去のものだと喝破し、最新のマーケティング事情とTikTok広告活用の極意を解説した。



冒頭、有馬氏は「TikTok広告は今やブルーオーシャン」と強調。「CPMが高騰するMeta広告と比べ、TikTok広告はCPA・CPCも抑えやすい上、参入企業がまだ少ないことで高い成果を見込める」という現状を示した。有馬氏は「TikTok広告は若者専用ではなく、実は平均視聴年齢が36歳。購買力のある層にも十分リーチできる」と年齢層に関する誤解を一刀両断した。



特に注目すべきは、有馬氏が語った実践的な成功事例だ。美容液やサプリメント、リード獲得案件でも、「TikTok広告を導入することでCPAが2分の1以下に下がり、コンバージョンが大幅増。初月・2ヶ月目から件数拡大に成功した」事例を紹介。「物販だけでなくBtoB系やリード獲得型でもTikTok広告は十分成果が出せる」と訴えた。



その一方で有馬氏は「動画制作のハードルが高く、PDCA運用・クリエイティブ改善にもパワーが要る。だからこそ参入障壁が高く、競合がまだ少ない」と、現在のブルーオーシャンの理由を冷静に分析。重要なポイントとして、「TikTok運用は“動画だけ”でなく、リサーチ・記事・LPの最適な流れや競合分析、新規性・エンタメ性の高い動画戦略、短くインパクトあるキャッチコピー設定など、細部までこだわることが成果のカギ」と具体的なノウハウを惜しみなく公開した。



さらに有馬氏は「広告担当なら絶対知っておくべき指標は“2秒視聴率”。これが40～50％を超えているかが見えない壁。」と、数字で語れるプロならではの視点も強調。「TikTokの最新ターゲティングである“Smart+”の導入でパフォーマンスがさらに上がる」「競合クリエイティブはAI分析ツールや複数アカウント運用で徹底的に研究するべし」など、現場感あふれるアドバイスも多数盛り込まれた。



動画の最後には、「本当に“TikTok広告をやらない理由がなくなった”と感じてもらえれば嬉しい」と締めくくり、「リアルな数字と現場ノウハウで、皆さんのTikTok広告運用を徹底サポート」と呼びかけて本編を結んだ。