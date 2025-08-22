◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2025年8月21日 コロラド）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（23）について言及した。

佐々木は20日（同21日）に傘下マイナーで2度目のリハビリ登板を行い、3回1/3、60球を投げて3安打、2奪三振、3四球で2失点（自責1）だった。最速は97・8マイル（約157・4キロ）で、前回登板より約3.4キロアップした。

これについて同監督は「昨日は4回途中まで投げました。前回より良かったです。来週もマイナーで登板予定です」と感想を口にし、「球威も上がってきていますし、打者を抑える自信もついてきている。次の登板後には、メジャー復帰への見通しがさらにはっきりするでしょう」と次回が重要なステップになると語った。見通しが立てば、メジャー復帰の日取りが決まる可能性も出てきそうだ。

佐々木は、負傷後に習得した新球のツーシームも試し「違和感なく投げられた。打者の嫌そうな反応もあった」と話していた。9月上旬のメジャー復帰を目指す予定。