連日の猛暑によって、身近なもののトラブルが相次いでいます。スマホ熱中症や室外機の対処について詳しく見ていきます。

【写真を見る】「PASMOが反応しない」バッテリーが膨張したスマホ

“スマホ熱中症” 保冷剤で冷やすのはOK？NG？

山形純菜キャスター：

連日の猛暑によりトラブルが相次いでいます。



まずは、暑さがスマホのバッテリーなどに影響を及ぼす“スマホ熱中症”、どう対処すればいいのでしょうか。「スマホ修理王」新宿店の成田将都店長に伺いました。

【暑さで不具合が生じたら…】

▼スマートフォンのカバーを外して熱を逃がす

▼エアコンが効いた涼しい場所に持っていく

▼扇風機の風などで「じっくり冷やす」

▼冷蔵庫に入れたり、保冷剤で急激に冷やすのはNG





【スマホ熱中症対策】▼特に屋外では充電中の使用を控える（バッテリーに負担がかかるため）▼長時間使い続けない（10分〜15分おきに休憩）▼手帳型のケースは要注意（熱がこもりやすいため）

山形キャスター：

続いて、夏の時期の車内で注意したいものもあります。

【灼熱の車内で注意したいもの】IDOMによると



▼ETCカード

・“挿しっぱなし”だと高温でカードが変形、ICチップが故障のおそれ

→使わないときにはなるべく抜く



▼水の入ったペットボトル、吸盤、めがねなど

・透明なものは太陽光を一点に集めるため“収れん火災”の原因に

→特に日が強く当たる場所では置きっぱなしにしない

山形キャスター：

そして今急増しているのが、「エアコンの室外機」の盗難です。

警視庁によると、2024年の盗難件数は2020年に比べて約13倍の3397件に増えているということです。

ドランクドラゴンの鈴木拓さんも自身のYouTubeで被害を公表しています。

ドランクドラゴン 鈴木拓さん (鈴木拓公式チャンネル「タクゲー!!!」より)

「見てください。ここね、これ切られて、この後持っていかれるというような状況に。こちらの銅線見えますかね。もうこれはガス抜けちゃってると思うんですけど」

近所の住人が犯行を目撃。室外機は盗まれなかったものの、銅線を切られる被害に遭いました。

ドランクドラゴン 鈴木拓さん

「そいつ(犯人)はここら辺に落ちてた工具を拾って走って、ここを飛び越えて逃げていった」

山形キャスター：

鈴木さんによると、被害にあった現場近くでは、相次いで室外機が盗まれているということです。

井上貴博キャスター：

銅線を転売するのではなく、室外機そのものを持っていって売るということですね。

山形キャスター：

なぜ今、室外機の盗難が急増しているのでしょうか。防犯アドバイザーの京師美佳さんによると、「猛暑の影響で、室外機の故障も増加。繁忙期でもいち早く入手できるため需要がある」ということです。



盗まれた室外機は個人売買がメインで、物によりますが、1台1万円〜5万円程度で売買されるそうです。

対策としては▼室外機自体を固定する、▼センサーライトや防犯カメラを設置することなどで、すぐにできることとしては、▼家の周辺を綺麗にしておくことだといいます。「この家は防犯意識が高いんだな」というアピールになり、効果的だということで、皆さん実践してみてください。