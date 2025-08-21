久保瑛史がC大阪に加入

J1セレッソ大阪が8月21日、日本代表MF久保建英の弟・瑛史（えいじ）が加入することを正式に発表した。

背番号は「26」に決定した。加入にあたり、「一日でも早くセレッソ大阪の一員としてチームの力になれるように、そして勝利に貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。

2007年9月2日生まれで、現在17歳の瑛史はスペイン1部レアル・ソシエダの下部組織で3シーズンプレー。スペインメディア「ノティシアス・デ・ギプスコア」では、今夏に「学業の面で重大な決断を下す必要があった」と学業が日本帰国の理由になったと伝えていた。

瑛史は180cm73kgの体格で、右利きのプレーヤー。主にボランチや中盤を主戦場とするプレーメーカーだ。かつてFC東京からラ・リーガのレアル・マドリードに移籍をした兄・建英と同様にJリーグから世界を目指す挑戦がスタートする。

久保瑛史のコメントは以下のとおり。

「こんにちは ！背番号26、久保 瑛史です。今回セレッソ大阪に加入することができてとても嬉しく思っています。一日でも早くセレッソ大阪の一員としてチームの力になれるように、そして勝利に貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」 （FOOTBALL ZONE編集部）