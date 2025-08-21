【東京都/犬のイベント】約200店舗が出店！「東京わんわん夏まつり2025」（東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール）8/23～8/24

こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。東京都で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

出典：公式Instagramイベント概要

中四国地方最大級の「広島わんわんイベント」を手がけるチームが、東京で新たなイベントを開催！

2025年8月23日（土）・24日（日）、東京ビッグサイトにて「東京わんわん夏まつり2025」が行われます。

冷房完備の快適な会場で、愛犬と一緒にお買い物や抽選会、無料フォトスポットなどが楽しめます！

また、本イベントでは、保護犬・保護猫の活動支援も行っています。

会場内では、ワンちゃんが歩行できる場所とカートやキャリーで体を覆ってのみ通行できる場所と分かれているので、注意しましょう。

会場内の混雑を防ぐため、状況により2時間制となる可能性もあります。（会場内にてアナウンスがあります）

その他、公式インスグラムにある、来場時の注意事項やペット同伴マナー等についての詳細をよく確認してから参加しましょう。

200店舗が大集結！お買い物を楽しもう♪

出典：公式Instagram出典：公式Instagram

ワンちゃんが喜ぶおやつやおもちゃはもちろん、素敵なお洋服やアクセサリー、ケア用品など、愛犬との毎日がもっと楽しくなるアイテムが勢ぞろい！

さらに、愛犬の似顔絵やAI歩行チェック、アニマルコミュニケーションなど、珍しい体験ができるお店も登場します。愛犬と一緒にぜひ会場をいろいろ見て回ってみよう！

※出店するお店の詳細は、公式Instagramにて随時紹介されているのでチェックしてみてください。

【goo goo's Soap】※24日（日）のみ

コールドプロセス製法で作るわんちゃんや環境にも優しい手作り石けん。

出典：公式Instagram

【two】※24日（日）のみ

保存料・添加物不使用のお肉で作ったテリーヌ。

出典：公式Instagram

【ドレスと刺繍のお店♡DPRS】※23日（土）のみ

リーズナブルなのにとってもかわいいお洋服や韓国ブランドのお洋服が揃うお店

夏まつりフードもたくさんあるよ♪

出典：公式Instagram

夏まつりといえば欠かせない、かき氷や焼きそば、フランクフルト、冷たいドリンクや冷やしパインなど、お祭りならではのメニューが盛りだくさん！飲食スペースも完備しているので、ゆっくりお食事を楽しみながら、ひと休みすることもできますよ♪

大抽選会にチャレンジ！景品をゲットしよう！

出典：公式Instagram

商品購入時にもらえるスタンプを3つ集めると、大抽選会に参加することができます。

景品は当日のお楽しみ！お買い物を楽しみながらスタンプを集めよう！！

出典：公式Instagram

屋内のイベントですが、行き帰りの際にも熱中症対策をお忘れなく！

愛犬と飼い主さん、どちらも体調に気をつけながら楽しい時間を過ごしてくださいね～♪

イベント詳細イベント名称 東京わんわん夏まつり2025開催日時2025年8月23日(土)16時00分～21時00分2025年8月24日(日)11時00分～16時00分※室内のため雨天決行・台風など荒天の場合は中止場所東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール入場料500円（わんちゃん・小学生以下無料）公式サイト