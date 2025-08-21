【トムとジェリー】お正月をポップに美味しく盛り上げる☆大人気おせち・二段重
ご好評につき今年で4年目♪ 大人気の『トムとジェリー』のおせち・二段重が2025年8月25日より予約受け付けがスタートする。
☆チーズメニューが盛り沢山の『トムとジェリー』のおせちイメージをチェック！（写真4点）＞＞＞
ベルメゾン×ワーナー・ブラザース・ジャパンの「おせち・二段重『トムとジェリー』」が今年もやってきました！
4年目となる今年は、主役のトムとジェリーに加え、食いしん坊ねずみのタフィーやあひるのクアッカー、美しい白い猫のトゥードルスなどの人気キャラクターも登場するポップで可愛い重箱。
お正月ならではの伝統食材とジェリーが大好きなチーズを使った食材を多く盛り込まれており、トムの可愛らしい表情を表現したじょうよ饅頭や、ジェリーとタフィーのイラストがプリントされたチーズをのせたチーズ入り焼きかま、トムジェリのポップな入れ物がキュートないくら醤油漬け＆いなか漬けなどバラエティに富んだラインナップ！
さらに、なめらかな口溶けのチーズケーキや、花型の小皿と祝い箸も付属。
そして注目は⼀昨年に即⽇完売した「トムとジェリー」おせちに入っていたチーズディップ！
再登場する人気メニューをこの機会にぜひお楽しみあれ。
チーズを食べるジェリーの姿や、それを狙うトムの表情が目に浮かぶような、盛りだくさんのおせちセットは、8月25日（月）正午よりベルメゾンネットで予約販売スタート。お見逃しなく！
TOM AND JERRY and all related characters and elements（C）&（TM）Turner Entertainment Co. （s25）
