¥É·³ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö±¦Íã¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥àÆ°²è¤òÅê¹Æ¡¡½é¸«¤Î¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¥Æ¥ª¤ò¥ì¥Õ¥È¤ËÌá¤½¤¦¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÃË¡×
ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î±¦Íã¼éÈ÷¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î19Æü¤Ë¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÌ³¤á¤¿±¦Íã¼ê¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥àÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î44¹æ¤ÏÄ¶Äã¶õÃÆ¡ª¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¡×¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÇ®¶¸
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¸ÌÌ¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆüËÜ»þÂå¤Ë±¦Íã¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£±ÇÁü¤ÏÂçÃ«¤¬¹âÂ´¿·¿Í¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤Î7·î9Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢6²ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì»à¤«¤é³ÚÅ·¡¦ÅçÆâ¹¨ÌÀ¤¬ÃæÁ°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯À»ÂôÎÊ¤â±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢½ÓÂ¤ÎÅçÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Êáµå¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÆ°ºî¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£Ìð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅçÆâ¤ò»°ÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½é¸«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖESPN¤Ï1Æü25»þ´ÖSHO¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤À¤í¤¦!!¡×
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬Á´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤ÆËè²óÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ê¤é»ä¤¿¤Á¤ÏÌµÇÔ¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÃË¤À¡×
¡ÖÈà¤ÎÅê¤²Êý¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¤È»÷¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤³¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå¤ò¸«¤¿¤¤¡£Âà¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¥é¥¤¥È¤Ç¼éÈ÷¤ÎÉÔ°Â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ª¤ò¥ì¥Õ¥È¤ËÌá¤½¤¦¡×¡Ö¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÜµ¤¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£ÂçÃ«¤¬ÅÏÊÆ¸å¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡ÉÆ³ÆþÁ°¤Î2021Ç¯¤Î7»î¹ç¡Ê±¦Íã6»î¹ç¡¢º¸Íã1»î¹ç¡Ë¤À¤±¡£¤¤¤º¤ì¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°ÄøÅÙ¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØDodgers Nation¡Ù¤â¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÍÇ½¤Î²ô¤À¡Ä¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ì´Êª¸ì¤â¸ý¤òÆÍ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
