¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¢¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¥¥ã¥Ð¾î¡É¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¡¡¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µ¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡×
¡¡YouTuber¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬8·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ë½÷À¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬1ÆüÌ©Ãå¤·¤¿¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¥¥ã¥Ð¾î¡É¡Ë
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡Ø¥¢¥ó¥¸¥åー¥ëÅìµþ¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤Þ¤³¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤ºÈþÍÆ¼¼¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢½Ð¶Ð»þ´Ö¤Þ¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬À°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤È¤«ÃíÆþ·Ï¤Ï¡×¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤³¤µ¤ó¤Ï°ìÃ¶µ¢Âð¤·¤¿¡£
¡¡Ìë¤Ë¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤·¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥¢¥ó¥¸¥åー¥ëÅìµþ¡Ù¤Ø¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£¥á¥¤¥¯¤ÏÉáÃÊ¡Ö20Ê¬¡×¤Û¤É¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥á¥¤¥¯¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤¥Þ¥¸¤Ç°ã¤¦¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ»Å»ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Å¹ÊÞ¤Ï¸Ä¼¼¤¬14Éô²°¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤â¸ò¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£±Ä¶È»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Í¼¿©¤Ø¡£¡Ø¥¢¥ó¥¸¥åー¥ëÅìµþ¡Ù¤Ï¤ªÅ¹Â¦¤Ç¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë