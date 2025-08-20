◇ナ・リーグ ドジャース3―4ロッキーズ （2025年8月18日 デンバー）

3連勝で止まった直後、ドジャースの大谷はベンチの壁に手袋を投げつけ、怒りをあらわにした。18日（日本時間19日）のロッキーズ戦は痛恨のサヨナラ敗戦。初回に右前打、2回2死三塁では痛烈な中前適時打で7試合ぶりに記録したマルチ安打は実らなかった。

両リーグ最低勝率のロ軍から白星を取りこぼし、昨季からのカード連勝も「10」で止まった。左股関節痛を抱えるT・ヘルナンデスが同点の9回1死から右前への飛球（記録は二塁打）を捕球できず直後にサヨナラ打。3回無死一塁からの右前打でも二、三塁へ窮地を広げる拙守があり、デーブ・ロバーツ監督は「怠けているわけではないが、改善が必要」と指摘した。

大谷は本塁打が5試合ない一方、8月の無安打は15日の1試合だけ。月間打率・397に上げた。夏場の13連戦中とあって体調管理も重要だ。次回登板は20日（同21日）の同戦。ナイター明けデーゲームとなる翌21日（同22日）の同戦について、ロバーツ監督は「ここ（高地のコロラド）では体への影響も考慮しなければならない」と今季3度目の欠場を示唆した。（奥田秀樹通信員）