お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が22日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。所属する吉本興業の“しきたり”に苦言を呈す場面があった。この日は「毒出しノート」と題し、日頃感じている不満や怒りをノートに記す企画を実施。久保田は「後輩や先輩や同期のご親族が亡くなられた時に、吉本から花をどうしますか？とメールが来るのですが、その件について一