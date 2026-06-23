赤福が手がける和洋菓子店「五十鈴茶屋」の『わらび餅氷』が、27日より大阪初登場を果たす。阪神梅田本店で夏限定販売が実現する。【写真】『わらび餅氷』と定番の「赤福氷」2ショット『わらび餅氷』は、五十鈴茶屋オリジナルの夏のかき氷。ふんわりと削った氷に、やわらかなわらび餅をのせ、五十鈴茶屋特製の黒糖蜜を合わせた一品。五十鈴茶屋本店以外で同商品を楽しめるのは、阪神梅田本店のみ。定番の『赤福氷』も登場する