純資産1億円超。会社員なのに「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人たちがいる。今回取り上げる事例の家計術は群を抜いて異様だ。共働きで総資産4億円に達しながら、食費や日用品は支援で賄い、生活費は月5000円以内。さらに睡眠や食欲、性欲まで“お金に換える”ことで入金力を高め、浮いた資金を徹底して投資に回してきた。節約を超えて、もはや資産形成そのものがゲーム化している。そんな40歳会社員の極端すぎる日常を追った。◆