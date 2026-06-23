熱愛スクープ！居酒屋、コンビニ、ＢＡＲをハシゴして彼女の自宅へ……６月上旬の夜11時過ぎ、観光客で賑(にぎ)わう都心エリアの裏路地にある中華居酒屋へ一組の男女が続けざまに入っていった。人目を避けるように俯(うつむ)き加減で歩くが、キャップとマスク越しにもわかる端正な顔立ちの男性――『なにわ男子』の長尾謙杜(けんと)（23）である。長尾とは対照的に、人目も憚(はばか)らずに堂々と歩く女性は、元『E-girls』の稲垣