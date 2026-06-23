神奈川県川崎市の2校の公立学校で、体操服を脱がせるなどして上半身が見える状態で健康診断を実施していたことがわかりました。川崎市によりますと、今月の中旬ごろ、学校の健康診断が行われる際の服装などについて、市内の小中学校167校のうち21校に聞き取り調査を実施したということです。その結果、21校のうち2校で、体操服を脱がせるなどして児童や生徒の上半身が見える状態で健康診断が行われていたということです。22日の市