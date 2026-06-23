北中米で開催中のサッカーワールドカップで、韓国のテレビ局が国際サッカー連盟＝FIFA側に放映権料の一部を支払えていないことが分かりました。韓国では、決勝トーナメント以降のテレビ中継を見られなくなるおそれがあるということです。【写真を見る】【独自】韓国でW杯中継が見られなくなる可能性高騰する放映権料などでテレビ局が財政難に一部支払えず担当者がFIFAと交渉中か韓国では、テレビ局「JTBC」がサッカーワールド