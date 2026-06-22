2026年6月24日は、「己巳の日」「一粒万倍日」「大明日」の3つの吉日が重なる金運最強の大吉日です。なかでも己巳の日は、60日に一度しか巡ってこない希少な開運日。さらに、一粒万倍日の「育てる力」と大明日の「後押しする力」が重なることで、豊かさや成功につながるエネルギーが最高潮に達する1日となります。この日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、未来の豊かさにつながる種まきをし、運