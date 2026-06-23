北中米Ｗ杯１次リーグＪ組第２戦（２２日＝２３日、米国・ダラス）で２ゴールを決め、今大会５得点としたアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８＝マイアミ）が今年の世界最優秀選手賞「バロンドール」の候補に浮上した。メッシは第２戦でオーストリアと対戦し、２得点をマーク。初戦のハットトリックを含めて通算１８点とし、１６得点で並んでいたドイツ代表ＦＷミロスロフ・クローゼの記録を更新した。海外メディア「ＮＤ