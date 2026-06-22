バナナマン・日村勇紀の休養発表から約2か月。いまだ復帰時期が見えないなか、『バナナマンのせっかくグルメ！！』では“日村不在”の影響が隠せなくなってきたという。「6月21日の放送の一部分では、日村さんがロケに出演。ただ、実際には2025年7月に放送された映像を再編集したもので、新規収録ではありませんでした。6月7日の放送でも過去映像が使われており、同様の構成が続いています」（芸能記者）日村をめぐっては4月