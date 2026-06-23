トイ・ストーリー』シリーズ最新作の映画『トイ・ストーリー5』（7月3日（金）全国劇場公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）が、全世界興行収入502億円を突破したことが発表されました。おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。最新作は、おもちゃたちの前に最新型タブレットが現れ、“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語です。日本での公開に